Steam'de 20 Bin TL'lik Oyun Paketi Tartışma Konusu Oldu

Gün geçmiyor ki oyun dünyasında sosyal medyada gündem olmayan bir olay daha yaşanmasın. Türkiye'de oyunlara ardı ardına gelen zamlar oyuncuları bir hayli üzüyorken, Steam'de indirimli haliyle bile 20 bin TL'den biraz fazla fiyata satılan "Activision Collection" adlı oyun paketi ise sosyal medyada tartışma konusu oldu.

20 bin 625 TL'ye satılan Activision Collection paketi hangi oyunları sunuyor?

Dünyanın en büyük yayıncılarından olan ve Call of Duty serisi ile adından söz ettiren Activision, yayıncılığını yaptığı pek çok oyunu dijital mağaza Steam'de "Activision Collection" adlı bir pakette toplayarak listeliyor.

Normal fiyatı 23 bin 20 TL olan fakat şu anda indirim ile 20 bin 625 TL'ye satılan Activision Collection 'da geçtiğimiz sene piyasaya sürülen Call of Duty yer almasa da 2011 yılında çıkış yapan Call of Duty: Modern Warfare 3'den 2005 yılına ait Call of Duty 2'ye kadar pek çok yapım yer alıyor. Tabii Aces of the Galaxy gibi Call of Duty serisinin dışında oyunlar da bulunuyor.

GTA 6 için oyuncuları hem üzen hem sevindiren bir iddia ortaya atıldı!

Sosyal medyadaki oyuncu gruplarında tartışma konusu haline gelen Activision Collection paketi, toplamda 52 oyundan oluşuyor. PlayStation 5 konsolundan bile pahalı olmasının sebebi ise tahmin edebileceğiniz üzere TL'nin dolara karşı sürekli olarak değer kaybetmesi.

Activision Collection paketinde yer alan oyunlar ve fiyatları şu şekilde;

SıraOyunun AdıFiyatı 1GUN519,99 TL2Call of Duty (2003)519,99 TL3Call of Duty: United Offensive519,99 TL4Call of Duty 2519,99 TL5Vampire: The Masquerade – Bloodlines24,50 TL6Geometry Wars: Retro Evolved110,99 TL7Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)519,99 TL8Call of Duty: World at War519,99 TL9Prototype519,99 TL103D Ultra Minigolf Adventures259,99 TL11TimeShift519,99 TL12Space Quest Collection519,99 TL13Aces of the Galaxy259,99 TL14Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)519,99 TL15Singularity12,25 TL16Call of Duty: Black Ops1.039,99 TL17Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)1.039,99 TL18Prototype 21.039,99 TL19Call of Duty: Black Ops 21.559,99 TL20Call of Duty: Ghosts1.559,99 TL21Geometry Wars 3: Dimensions Evolved390,99 TL22King's Quest – Chapter 2: Rubble Without A Cause259,99 TL23King's Quest – Chapter 3: Once Upon A Climb259,99 TL24King's Quest – Chapter 4: Snow Place Like Home259,99 TL25King's Quest – Chapter 5: The Good Knight259,99 TL26Police Quest Collection259,99 TL27Gabriel Knight: Sins of the Father13,00 TL28Call of Duty: Black Ops 31.559,99 TL29The Beast Within: A Gabriel Knight Mystery13,00 TL30Gabriel Knight 3: Blood of the Sacred, Blood of the Damned155,99 TL31Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura155,99 TL32Phantasmagoria 2: A Puzzle of Flesh13,00 TL33Phantasmagoria21,45 TL34Quest for Glory 1-5259,99 TL35Caesar 3155,99 TL36Caesar 4259,99 TL37Call of Duty: Infinite Warfare1.559,99 TL38Betrayal Collection155,99 TL39Vampire: The Masquerade – Redemption10,00 TL40Police Quest: SWAT155,99 TL41SWAT 3: Tactical Game of the Year Edition259,99 TL42Pharaoh + Cleopatra259,99 TL43Return to Krondor155,99 TL44Zeus + Poseidon259,99 TL45Spycraft: The Great Game155,99 TL46Zork Anthology155,99 TL47Zork: Grand Inquisitor155,99 TL48Zork Nemesis: The Forbidden Lands155,99 TL49Call to Power 2155,99 TL50Return to Zork155,99 TL51Police Quest: SWAT 2155,99 TL52Call of Duty: Modern Warfare Remastered (2017)1.039,99 TL53Call of Duty: WWII1.559,99 TL

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.