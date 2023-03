Starfield yine ertelendi: Resmi çıkış tarihi belli oldu!

Microsoft tarafından satın alınan Bethesda, Fallout ve The Elder Scrolls gibi serileriyle tanınıyor. 2023 yılının en çok beklenen oyunlarından biri olan Starfield, devasa açık dünyası ve rol yapma mekanikleriyle Bethesda'nın göz bebeği durumunda. Geçen sene yaklaşık bir yıl ertelenen yapımdan nihayet beklenen haber geldi. Starfield çıkış tarihi belli oldu.

Starfield çıkış tarihi : 6 Eylül 2023

Uzun zamandır beklenen yapımın tarihi Twitter üzerinden paylaşılan video ile duyuruldu. 6 Eylül tarihinde çıkış yapacak olan yapım, ilk günden Xbox Game Pass kütüphanesinde yerini alacak. Ayrıca Bethesda, oyunun büyüklüğünü daha rahat anlatabilmek için 11 Haziran tarihinde "Starfield Direct" adlı bir sunum gerçekleştirecek.

Starfield, yıldızlar arasında geçen bir rol yapma oyunudur. 2230 yılında geçen oyunda, insanlık artık güneş sisteminin ötesine geçerek yeni gezegenlere yerleşiyor ve uzay gezginleri olarak yaşıyor. Microsoft'un Bethesda Softworks'ü satın almasının ardından çok beklenen bu yapım 6 Eylül 2023 tarihinde PC ve Xbox Series S/X için özel olarak çıkışını gerçekleştirecek.

For all, into the starfield ?? pic.twitter.com/i9Ppie7dV0 — Starfield (@StarfieldGame) March 8, 2023

İlk olarak 2022 Kasım ayında çıkması planlanan yapım 2023 yılının ilk yarısına ertelenmişti. Şimdi ise ortalıkta birçok ikinci ertelenme dedikoduları dolanırken Bethesda bu iddiaları doğruladı. Todd Howard tarafından sunulan videoda ertelenmenin sebebi paylaşılmazken; şirket, hayranlara "oyuna duydukları heyecan ve bulundukları destek" sebebiyle teşekkür etti.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Starfield, çıkış tarihinin yanı sıra diğer oyunlardan farklı olan görev sistemiyle de gündeme geldi. Radiant olarak adlandırılan bu sistem, oyuncuları henüz keşfetmedikleri yerlere göndermek için görevler üretiyor. Bu sayede oyuncuların keşif yapma hissiyatı güçleniyor. The Elder Scrolls 4: Oblivion'dan itibaren denenmeye başlayan sistem, Skyrim'in başarısında ise önemli bir rol oynadı.

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Starfield başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.