SpaceX Starship Roketinin Yer Tabanlı Test Ateşlemesi Gerçekleştirildi

SpaceX, Starship roketinin üst kademesinin yer tabanlı test ateşlemesini gerçekleştirerek eşsiz bir manzara sergiledi. Test, SpaceX'in Boca Chica, Teksas'taki tesisinde gerçekleşti. Super Heavy ve Starship'in Nisan ayında ilk fırlatılışının yapıldığı yerde gerçekleşti.

SpaceX kısa bir süre önce Starship roketinin üst kademesinin yer tabanlı test ateşlemesini gerçekleştirerek eşsiz bir manzara sergiledi. Görüntülerde Starship'in altı Raptor motorundan biri yaklaşık altı saniye boyunca ateşlendi.

Test, SpaceX'in Boca Chica, Teksas'taki tesisinde, Super Heavy ve Starship'in Nisan ayında ilk fırlatılışının yapıldığı yerde gerçekleşti

Her ne kadar ilk fırlatma havada bir patlamayla sonuçlanıp bir gerilemeye işaret etse de, Super Heavy kalkışta yaklaşık 17 milyon pound itiş gücüyle bugüne kadar uçurulan en güçlü roket olma özelliğini koruyor.

Single engine static fire demonstrating flight-like startup for a Starship deorbit burn pic.twitter.com/gX4GPRcN7n — SpaceX (@SpaceX) October 20, 2023

Bu rakam, bir önceki Kasım ayında ilk uçuşunu gerçekleştiren NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi ay roketinin gücünü neredeyse ikiye katlıyor.

Yeniden kullanılabilirlik için tasarlanan üst kademe Starship, Raptor motorlarını Dünya'ya dönerken ya da başka bir gök cismine inerken kontrollü yörünge dışı manevralar için kullanacak.

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NASA, 2025 yılında Ay'a iki astronot indirmeyi amaçlayan potansiyel bir görev için bu üst aşamanın modifiye edilmiş bir yinelemesini istiyor. Ancak bu tarihin kesinleşmesi için kapsamlı testlerin yapılması gerekiyor.

pic.twitter.com/80nAreP4MM — SpaceX (@SpaceX) October 21, 2023

Nisan ayında yaşanan kazanın ardından FAA, SpaceX'in ikinci test uçuşundan önce 63 düzeltici önlemi uygulamasını zorunlu kıldı. SpaceX fırlatmaya hazır olduğunu iddia ediyor, ancak FAA henüz gerekli uçuş iznini vermedi.

Bu çok önemli test uçuşu için bekleyiş sürerken, havacılık ve uzay topluluğu SpaceX'in iddialı arayışlarının büyüsüne kapılmış durumda ve Starship'in yıldızlara doğru bir sonraki adımını atacağı anı sabırsızlıkla bekliyor.