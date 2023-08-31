Sony, PlayStation Plus fiyatlarını güncelleyecek

Sony, abonelik tabanlı oyun hizmeti PlayStation Plus fiyatlarında güncellemeye gideceğini açıkladı. Dünya genelinde uygulanacak bu zammın, 12 aylık abonelikleri etkileyeceği belirtildi. Tüm abonelik katmanlarını etkileyecek güncelleme sonrasında Türkiye'de fiyatlar nasıl olacak?

Sony, abonelik tabanlı oyun hizmeti PlayStation Plus fiyatlarında güncellemeye gideceğini açıkladı. Dünya genelinde uygulanacak bu zammın, 12 aylık abonelikleri etkileyeceği belirtildi. Tüm abonelik katmanlarını etkileyecek güncelleme sonrasında Türkiye'de fiyatlar nasıl olacak?

PlayStation Plus 12 aylık fiyatları değişecek

Sony, 6 Eylül'den itibaren PlayStation Plus aboneliklerinin fiyatlarını artıracağını duyurdu. Fiyat artışları Essential, Extra ve Premium ( Türkiye'de Deluxe) dahil olmak üzere tüm katmanları etkileyecek. Zamların 12 aylık aboneliklere uygulanacağı bildirildi.

Çok oyunculu erişim ve ücretsiz aylık oyunlar sunan Essential planı, 12 aylık abonelik için 59,99 dolardan 79,99 dolara yükselecek. PS4 ve PS5 oyunlarına erişim sağlayan Extra ise yıllık 99,99 dolar yerine 134,99 dolar olacak. En yüksek plan Premium (veya Deluxe) ise yıllık 119,99 dolardan 159,99 dolara zamlanacak.

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Sony, fiyat artışlarının küresel olarak yapılacağını ve 6 Eylül'de gerçekleşeceğini söyledi. ABD fiyatları açıklanmış olsa da, henüz PS Plus Türkiye fiyatları güncellenmedi. Fakat ABD'de yüzde 33 oranında bir güncellemeye gidildiğini görüyoruz. Bu da 12 aylık aboneliklerde Türkiye fiyatlarının tahmini şöyle olacağını gösteriyor:

Kategori Güncel Fiyat (TL) %33 Zamlı Tahmini Fiyat (TL) Essential 249,00 332,00 Extra 400,00 532,00 Deluxe 460,00 611,00

Sony Türkiye'nin ne kadar zam yapacağı bilinmiyor. Fakat güncel dolar kurunu göz önünde bulundurduğumuzda, yüzde 33'ten daha fazla değişikliğe hazır olmak gerekiyor.

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