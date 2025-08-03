Selçuk Bayraktar: Teknofest Kuşağı Dünyaya Damga Vuracak

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "İnşallah sizlerin gayreti ve coşkusuyla TEKNOFEST kuşağının dünyaya damgasını vuracak yüksek teknoloji işlere imza atmasıyla ve milletimizi desteğiyle ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda bir adım daha öteye gidecek." dedi.

Atatürk Şehir Stadyumu'nda, STM yürütücülüğünde gerçekleştirilen şampiyonanın 2. etap yarışmalarına katılan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) bu yıl muhteşem coşkusuyla başladığını söyledi.

İlk olarak kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduklarını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"17-21 Eylül'de neredeyiz? Herkesi İstanbul'a bekliyoruz. Ondan önce bir sürprizimiz daha olacak. 30 Ağustos'ta neredeyiz? TEKNOFEST Mavi Vatan'da İstanbul Tersanesi'nde inşallah Mavi Vatan'ın kahramanlarıyla, Barbaros Hayrettin'in torunlarıyla ve yüksek teknolojiye damgasını vuracak, Mavi Vatan'da hür ve bağımsız olmamızı sağlayacak eserleriyle gençlerimizin yarışmalarına tanıklık edeceğiz. TCG Anadolu orada olacak. Kızılelma'mız, TCG Anadolu'nun üzerinde olacak. Bunun yanında Bayraktar TB3 orada olacak. Milli fırkateynlerimiz olacak. Hatta bir de büyük sürprizimiz olacak. Yine aynı şekilde tüm Yalova'yı TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz."

Türkiye'nin her yerinden gelerek TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nda kıyasıya yarışan yarışmacıları tebrik eden Bayraktar, "Onların bir kısmı kendi dronlarını da yaptılar. Hatta bu teknolojiye bir anlamda ilave yeniliklerle geldiler. Zorlu bir şekilde, zorlu bir parkurda yarıştılar kendilerini tebrik ediyorum." dedi.

Yarışmanın paydaşı olan STM'yi ilk yıldan itibaren gösterdiği gayretten dolayı tebrik eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah sizlerin gayreti ve coşkusuyla TEKNOFEST kuşağının dünyaya damgasını vuracak yüksek teknoloji işlere imza atmasıyla ve milletimizi desteğiyle ülkemiz tam bağımsız ve müreffeh olma yolunda bir adım daha öteye gidecek. Bu teknolojiler tüm dost ve kardeş coğrafyaları bir anlamda aydınlatacak. Dünyayı yıkıldığı yerden medeniyetimizin güneş yüzlü çocukları yani sizler yeniden inşa edeceksiniz. Sizlerle yol arkadaşı olduğum için büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. İnşallah sizlerle medeniyetimizin güneş yüzlü çocuklarının doğrulttuğu dünyada, o güzel dünyada yeniden buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın."

Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayraktar, TEKNOFEST'in ikliminin gelmeye başladığını kaydetti.

Bugün muhteşem bir coşkuyla şampiyonlara ödüllerini verdiklerini dile getiren Bayraktar, "Daha bu birinci etap. Dünya Şampiyonası da var. Hatta buradaki yarışmaya katılan kardeşlerimiz kendi dronlarını da tasarlayıp yarıştılar." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. etabında üçüncü olan Koray Demir'e "Sen de mi kendi dronunu yaptın? Peki neden dron yapıyoruz? Bu bir hobi mi?" sorularını yöneltti.

Demir ise "Bu milli teknoloji yanında ülkemizin gelişimine katkı sağlamak, sizin gibi değerli abilerimizin yanında yer alabilmek için." yanıtını verdi.

Gençlerin, teknolojinin her kolunda eserler geliştirdiğini belirten Bayraktar, "Bunlardan bir tanesi de dünyada iletişimde çok önemli olan ülkelerin neredeyse varlık meselesi haline gelmiş sosyal medyayı da geliştirdiler. Şimdi mesela burada gösterdikleri başarıyı oradan paylaşacaklar. Hatta etkileşimlerimizi oradan yapacağız." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST kuşağının 2018 yılından beri büyük bir coşkuyla, büyük bir şarj istasyonu gibi büyük bir dip dalgası gibi geldiğini aktaran Bayraktar, "Dost, kardeş coğrafyalara dahi taşmaya başladı. 56 farklı alanda yarışmamız var. Teknolojinin her kolunda, sadece savunma sanayinde değil hatta artık savunma sanayi çok ufak bir kısmını oluşturuyor. Kanserin tedavisinden yapay zekaya, insanlık yararına teknolojilerden robotaksilere, enerji teknolojilerine, roket yarışmalarına kadar çok geniş bir yelpazede büyük bir coşkuyla ve ilgiyle TEKNOFEST yarışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Bu yıl 1,2 milyona yakın yarışma başvurusu olduğunu ifade eden Bayraktar, "Genç kardeşlerimiz on binlerce takım kurdu. Sadece takım kurmakla kalmıyorlar. Sonrasında kendi girişimlerini kuruyorlar. Next Sosyal bunlardan bir tanesi. Dünyaya damgasını vuracak. Aynen SİHA'larımızda olduğu gibi. Bir yandan bizi bağımsız kılarken, bir yandan da müreffeh olmamızı sağlayacak. Eserleri geliştirecekler. Sadece Türkiye için değil, tüm dost ve gönüllü coğrafyalarımız için bunu yapacaklar. Ben teknolojinin şampiyonlarına, bu ülkenin bir mühendis evladı olarak yürekten şükranlarımı iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.