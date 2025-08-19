Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: '100 Bin Kişilik Teknoloji Ordusuyla Çalışıyoruz'

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "Yaş ortalaması 34 olan ve büyük ağırlığı mühendislik bölümlerinden mezun olan sektörümüzde, bir uyum içinde yaklaşık 100 bin kişilik bir teknoloji ordusu ile büyük bir aidiyet ve gayretle çalışıyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Savunma Sanayii Başkanlığı Nuri Demirağ Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türk Savunma Sanayii Kitapları Tanıtım Programı'nda konuştu. Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Araştırmaları Vakfı Başkanı Hasan Basri Yalçın da katıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, beş temel meseleyi ele alan ve ikisi prestij eseri niteliğindeki kitapların, savunma sanayiyi bütün yönleriyle kayıt altına aldığını belirtti. Görgün, "Bu eserler; siyasi iradenin etkinliğinden muharebe sahasında kullanılan ürünlere, yeni teknolojilerin gelişiminden dünyadaki askeri dönüşümlere kadar, 'savunma sanayi' denildiğinde akla gelen tüm unsurları kapsıyor. Böylece bir toplumsal hafıza oluşturuyor, stratejik kazanımlarımızı gelecek nesillere aktarıyoruz" dedi.

'TARİHE BİR NOT DÜŞÜLMÜŞ DURUMDA'

Savunma sanayi sektöründe doğal bir aidiyet ve içten gelen bir motivasyon olduğunu söyleyen Haluk Görgün, "Yaş ortalaması 34 olan ve büyük ağırlığı mühendislik bölümlerinden mezun olan sektörümüzde, bir uyum içinde yaklaşık 100 bin kişilik bir teknoloji ordusu ile büyük bir aidiyet ve gayretle çalışıyoruz. Bu yapılan çalışmayla; insan kıymeti, teknolojik altyapı, üretim kapasitesi, seri üretim, ihtiyaç duyduğumuz alanlar, terörle mücadele, bu süreçte yaşadığımız gizli açık ambargolar, ortaya konan siyasi irade, dünyadaki gelişmeler, bunların hepsinin değerlendiği, ayrı ayrı toparlandığı bu kıymetli eserler de bunları aslında tarihe bir not olarak düşülmüş durumda" diye konuştu. Savunma sanayindeki ilerlemenin, Türkiye'nin diplomatik açılımlarına da katkı sağladığını dile getiren Görgün, "Biz böyle bir çalışmanın içinde bulunurken motive olarak yapmamız gerekenlerin, ortaya koymamız gerekenlerin ve bizden beklentilerin çok daha yüksek olduğunu ifade ediyoruz" dedi.