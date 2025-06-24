SAP Sapphire 2025: Yapay Zeka ile Geleceğe Yön Veren Teknolojiler

Uzun yıllara dayanan kurumsal yazılım deneyimiyle hızlı tüketim ürünleri, ilaç ve otomotiv gibi çeşitli sektörlerdeki global şirketlerde kritik projelere imza atan Duygu Ünlü, Amerika'da kurduğu Fametech Inc. ile teknoloji sektörüne nitelikli uzmanlar kazandırmayı hedefliyor.

İş Analisti ve Çözüm Mimarı Duygu Ünlü, kurumsal yazılım dünyasında önemli bir isim olarak öne çıkıyor. Unilever, Mars, Coca Cola, Sanofi, Sinovac, ZF Automotive, Orhan Holding ve Norm Cıvata gibi global firmalarda kurumsal yazılım projelerinde kritik roller üstlenen Ünlü, sektörde saygın bir konuma sahip.

Geçtiğimiz haftalarda Orlando'da düzenlenen SAP Sapphire 2025 etkinliğine katılan Duygu Ünlü ile, kurumsal yazılım dünyasının geleceği ve yapay zekâ teknolojilerinin tedarik zinciri süreçlerine entegrasyonu hakkında konuştuk. Ünlü, bu yeniliklerin iş dünyasında büyük bir dönüşüme yol açacağına inanıyor.

"Teknoloji, işletmelerin sorunlarına çözüm getirmeli, yeni sorunlar yaratmamalı," diyor Ünlü. "Bu anlayıştan hareketle, kurumsal sistemlerin standart çözümlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, işletmelerin sorunlarına çözüm sunmak amacıyla geliştirdiğim özel uygulamalar, müşterilerimizin iş süreçlerini önemli ölçüde iyileştirdi ve verimliliği artırdı. SAP Sapphire 2025'te sunulan yenilikler de bu hedefi destekler nitelikteydi. Özellikle yapay zekâ destekli tedarik zinciri planlama oturumu ve SAP Business Network'ün, uçtan uca tüm süreçleri uyumlu hale getirirken iş ortakları arasındaki iş birliğini nasıl güçlendirdiğini görmek beni oldukça etkiledi. Bu tür yenilikler yalnızca iş süreçlerini optimize etmekle kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin sürdürülebilir başarısı için kritik bir rol oynuyor."

Otomotiv Sektöründe Yenilikçi Çözümler: Etiket Doğrulama Sistemi

Ünlü'nün kariyerindeki en önemli katkılardan biri, otomotiv tedarik zincirinde önemli bir etki yaratan etiket doğrulama sistemi oldu. Bu sistem, otomotiv üreticilerinin karşılaştığı kritik sevkiyat sorunlarına çözüm sunarak, standart kurumsal yazılım çözümlerinin ötesine geçti.

"Otomotiv sektöründe tam zamanında teslimat (just-in-time) bir zorunluluktur ve hatalı sevkiyatlar üretim bandının durmasına bile neden olabilir," diye açıklıyor Ünlü. "Bu nedenle, bu sektördeki tedarikçilerin hata toleransı neredeyse sıfırdır. Orijinal Ekipman Üreticisi (OEM) firmalarının tedarikçisi olmak, yalnızca zamanında teslimat değil, aynı zamanda kalite, esneklik, sürdürülebilirlik ve maliyet gibi birçok kriteri karşılamayı gerektiriyor."

Ünlü'nün geliştirdiği bu çözüm, depo operasyonlarındaki manuel etiketleme sürecine bir doğrulama mekanizması ekleyerek, doğru parçaların doğru müşterilere gönderilmesini garanti altına alıyor.

"Sistemin geliştirilmesi, otomotiv sektöründeki karmaşık etiketleme standartları nedeniyle önemli zorluklar barındırıyordu," diyor Ünlü. "Neredeyse her OEM'in kendine özgü bir standardı var. Örneğin, Avrupa'da EDIFACT ve VDA formatları yaygın kullanılırken, Amerika'da ANSI standardı tercih ediliyor. Bu farklı standartları yönetmek için, sistemimize esnek bir altyapı ve her bir etiket türüne özel kod çözme mantığı (decoder) geliştirdik."

Bu uygulama, sevkiyat öncesinde depo personelini adım adım yönlendirerek hatasız teslimatı sağlıyor. Tüm etiketler doğrulanana kadar sürecin ilerlemesine izin vermeyen sistem, insan kaynaklı hataların önüne geçerek depo operasyonlarını daha düzenli ve verimli hale getiriyor.

SAP Sapphire 2025'te tanıtılan yapay zekâ destekli tedarik zinciri planlama çözümleri, doğrulama temelli yaklaşımların tedarik zincirinde daha geniş bir çerçevede uygulanabileceğini gösteriyor. Ünlü'nün otomotiv sektöründe geliştirdiği doğru parçaların doğru müşterilere ulaşmasını sağlayanu uygulama, yapay zeka destekli yeni çözümlerle tedarik zinciri süreçlerini uçtan uca optimize etme konusunda ilham verici bir yaklaşım sunuyor. Bu tür teknolojiler, yalnızca verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda süreçleri daha güvenilir ve sürdürülebilir hale getirme potansiyeline de sahip.

Maliyetlerde Önemli Tasarruf

Etiket doğrulama sisteminin sonuçları oldukça etkileyici: İnsan kaynaklı hatalar ortadan kaldırılarak sevkiyat doğruluğu önemli ölçüde iyileştirildi. Hatalı sevkiyatlardan kaynaklanan acil nakliye gereksinimleri azaltıldı. Bu çözüm sayesinde tam zamanında (JIT) teslimatlar mümkün hale gelirken, tedarikçi hatalarından kaynaklanan üretim kesintileri en aza indirildi.

"Bu çözüm, tedarikçi firmanın OEM'ler için güvenilir bir iş ortağı olarak konumunu güçlendirdi," diyor Ünlü. "Sadece operasyonel verimliliği artırmakla kalmadı, aynı zamanda tedarikçi hatalarından kaynaklanan üretim kesintilerinin ve müşteri-tedarikçi ilişkilerinde oluşabilecek problemlerin önüne geçti."Amerika'da Yeni Girişim: Fametech Inc.

Türkiye'de Plexus Bilgi Teknolojileri'ni kurarak önemli dijital dönüşüm projelerinde yer alan Ünlü, şu anda Amerika'da kurduğu Fametech Inc. üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Fametech Inc., kurumsal sistem danışmanlığı hizmetlerinin yanı sıra iş süreçleri optimizasyonu ve sektöre nitelikli uzmanlar kazandırılmasına odaklanıyor.

"Gelecekte başarılı olacak şirketler, kurumsal sistemlerini yenilikçi teknolojilerle entegre edip iş süreçlerini optimize edebilenler olacak," diyor Ünlü. "Ancak bu dönüşüm, yalnızca doğru teknolojilere sahip olmakla değil, bu teknolojileri etkin bir şekilde iş süreçlerine uyarlayabilecek yetkin uzmanlarla mümkün. Fametech olarak, hem müşterilerimize rehberlik ediyor hem de yenilikçi teknolojileri sektörel deneyimle birleştirerek işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine liderlik edecek uzmanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz."

SAP Sapphire 2025'te tanıtılan yeniliklere paralel olarak, Fametech Inc., yapay zeka, büyük veri analizi ve bulut teknolojileri gibi yenilikçi çözümleri kurumsal sistemlerle harmanlayarak dijital dönüşüm süreçlerine liderlik etmeyi hedefliyor.

Duygu Ünlü, uzun yıllara dayanan deneyimi, teknolojik yeniliklere öncülük eden projeleri ve geleceğe dönük vizyonuyla kurumsal yazılım dünyasında önemli bir lider olarak öne çıkıyor. SAP Sapphire etkinliğinde tanıtılan teknolojilerle uyumlu bir şekilde, hem iş dünyasına inovatif çözümler sunuyor hem de dijital dönüşüm süreçlerinde fark yaratacak uzmanlar yetiştiriyor. Ünlü, yalnızca bugünün değil, geleceğin iş dünyasını dönüştürmeye odaklanıyor.