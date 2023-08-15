Sanayi ve Teknoloji Bakanı CW Enerji Fabrikasını Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CW Enerji'nin Antalya'da bulunan fabrikasına ziyarette bulundu. Ziyarette, yerli ve milli üretim hamlesi, Türkiye'nin ve CW Enerji'nin yenilenebilir enerji alanındaki adımları konuşuldu. Bakan Kacır'a, firmanın üretim hattı, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

CW Enerji, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı ağırladı. Kacır, şirketin üretim tesislerini gezerek, çalışmalar hakkında CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve CEO Volkan Yılmaz'dan detaylı bilgi aldı. Ziyarette Kacır'a firmanın üretim hattı, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ve CEO Volkan Yılmaz'ın bulunduğu ziyarette; yerli ve milli üretim hamlesinin önemi, Türkiye'nin ve CW Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında attığı adımlar konuşuldu.

Ziyaret hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın fabrikayı gezerek üretimi yerinde gördüğünü dile getirdi. Sarvan, Kacır ile karşılıklı sohbet ortamında oldukça güzel bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sayın Bakanımızla fabrikamızı gezerek, çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Kendisine çalışmalarımız hakkında detaylı bilgi verdik ve firmamızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği başarılı çalışmaları anlattık" dedi.

Sarvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a CW Enerji'nin yenilikçi ürünlerini ayrıntılı bir şekilde aktardıklarını da kaydetti.

İnovatif ürünler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren CW Enerji CEO'su Volkan Yılmaz da, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın fabrika ziyaretinde ham madde girişinden güneş panellerin sevkine kadar geçen tüm süreç hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirildiğini dile getirdi.

Birlikte üretim bandını ve üretilen güneş panellerini incelediklerini belirten Yılmaz, "Bakan Kacır'a inovatif ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiler aktardık. Ayrıca güneş enerji sistemleri üreten teknoloji firması olarak, savunma sanayinin ihtiyacı olan enerjiye köklü çözümler sunma amacıyla geliştirdiğimiz ürünlerimiz hakkında da bilgiler verdik" diye konuştu. - ANTALYA