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Samsung Modelleri Hangi Sürüme Geçecek?

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Samsung'un Android 15 / One UI 7.0 güncellemesini alacak modelleri açıklandı. Galaxy S serisi ve Galaxy Z serisi başta olmak üzere birçok model yeni sürüme geçecek.

Android 15 için geliştirici önizleme sürümlerinin hızla yayınladığı bu dönemde Samsung cephesinde hangi modellerin yeni sürümü alacağına dair ciddi bir merak söz konusu. Özellikle Android 14'ün dağıtımı konusunda en hızlı şirketlerden birisi olmayı başaran Güney Koreli üreticinin yeni yapıda da benzer bir yol izlemesi bekleniyor. Peki Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesi alacak Samsung modelleri hangileri?

Android 15 / One UI 7.0 alacak Samsung modelleri

Samsung, Android 15 güncellemesini kendi One UI 7.0 arayüzüne entegre ederek uyumlu telefonlarını ve tabletlerini yeni sürüme geçirmeye başlayacak. Son dönemde güncelleme politikasını değiştiren ve cihazlarına vermiş olduğu yazılım desteğini daha da uzatan firma, yeni sürümde kapsamlı bir dağıtım süreci izleyecek.

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

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Galaxy Z series

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

A ve Tab serisi için 2. sayfaya geçebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Samsung Teknoloji Güncel Haberler

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