Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları aynı masada
Samsung, Hyundai ve Nvidia'nın CEO'ları, Güney Kore'de bir restoranda bir araya geldi. Üç ismin şirketlerinin toplam değeri ise dudak uçuklattı
- Samsung, Hyundai ve Nvidia şirketlerinin CEO'ları Seul'de bir restoranda akşam yemeği yedi.
- Üç şirketin toplam piyasa değeri 5 trilyon 425 milyar dolar olarak belirtildi.
Küresel teknoloji ve otomotiv sektörünün dev isimleri, Güney Kore'de restoranda bir araya geldi.
DEV ŞİRKETLERİN CEO'LARI AYNI MASADA
Samsung, Hyundai ve Nvidia şirketlerinin üst düzey yöneticileri, başkent Seul'deki bir restoranda akşam yemeği yedi.
ŞİRKETLERİN TOPLAM DEĞERİ DUDAK UÇUKLATAN CİNSTEN
Bu buluşma, üç farklı sektörün (yarı iletken, otomotiv ve tüketici elektroniği) liderlerini aynı masada topladığı için büyük yankı uyandırdı. Gündem olan bu buluşmanın ardından, üç şirketin toplam piyasa değerinin 5 trilyon 425 milyar dolar (5.425.000.000.000) olduğu bilgisi sosyal medyada hızla yayıldı. Bu devasa ekonomik büyüklük, söz konusu şirketlerin küresel ekonomideki merkezi rollerini bir kez daha gözler önüne serdi.