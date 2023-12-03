Rockstar Games, GTA 6 için tanıtım tarihini açıkladı

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games, yeni GTA oyunu için tanıtım tarihini duyurdu. Şirketin paylaştığı duyuru görseli, GTA 6'nın Vice City'nin sınırlarını aşabileceği söylentilerini güçlendirdi. Diğer oyun şirketleri de benzer temalı paylaşımlar yaparak akıma katıldı. Galatasaray Spor Kulübü de bu trende katılarak dikkatleri üzerine çekti.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Rockstar Games, Grand Theft Auto (GTA) serisi ile biliniyor. Firma, yakın zamanda yeni GTA oyunu için tanıtım tarihini açıkladı. Bunun için paylaştığı duyuru görseli ise oldukça fazla konuşuldu. İşte ayrıntılar…

Rockstar Games'in GTA 6 duyurusu, bir akım başlattı!

Geçtiğimiz gün Rockstar Games, resmi sosyal medya hesaplarında heyecan verici bir duyuru paylaştı. 5 Aralık tarihinde beklentileri yükselten bir tanıtım videosuyla GTA 6'nın duyurulacağını açıkladılar. Bunun için hazırlanan açıklama görselindeki palmiye ağaçları, birçok hayranda Miami'nin atmosferini anımsatan bir izlenim bıraktı.

pic.twitter.com/BguwiJokQt — Rockstar Games (@RockstarGames) December 1, 2023

Bu duyuru görseli, GTA 6'nın Vice City'nin sınırlarını aşarak daha geniş bir haritayı kapsayabileceği söylentilerini güçlendirdi. Öte taraftan dikkat çeken bir durum daha oluştu. Öyle ki diğer büyük oyun şirketleri de benzer temalı paylaşımlar yaparak resmen bir akım başlattı.

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Call of Duty, Fall Guys, Halo Infinite, ve Football Manager gibi popüler oyunların yapımcıları, kendi resmi hesapları üzerinden Rockstar Games'in duyurusuna benzeyen paylaşımlar yaparak akıma katıldı.

Şirketlerin böyle bir harekette bulunması, oyun dünyasında heyecan verici bir atmosfer oluşturdu ve GTA 6'nın tanıtımı öncesinde sektör genelinde büyük bir beklenti yarattı. Görünen o büyük firmalar, Rockstar Games'e saygı gösteriyor.

Galatasaray Spor Kulübü de eksik kalmadı!

Galatasaray da bu trende katılarak dikkatleri üstüne çekti. Türkiye'nin en önde gelen spor kulüplerinden biri olan Galatasaray, bugün saat 19.00'da başlayacak olan Galatasaray – Pendik maçını akıma dahil olarak duyurdu.

İşte şirketlerin yaptığı paylaşımlar

pic.twitter.com/qHN402OmYb — Fall Guys (@FallGuysGame) December 1, 2023

pic.twitter.com/Hj2XWIfM6d — Halo (@Halo) December 1, 2023

pic.twitter.com/0rWdpbdddM — Raven Software (@RavenSoftware) December 2, 2023

pic.twitter.com/bK7oGPFZrI — Galatasaray EN (@Galatasaray) December 2, 2023

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