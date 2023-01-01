Resident Evil tarzı popüler oyun ücretsiz oldu!

Oyun dünyasının klasikleşmiş aksiyon-korku serilerinden biri olan Resident Evil, bu türdeki birçok oyuna ilham verdi. Başlangıçta Resident Evil 2 Reborn olarak geliştirilen, ancak daha sonra Daymare 1998 adıyla çıkarılan popüler bağımsız aksiyon oyunu ise ücretsiz oldu.

Daymare 1998 kısa süreliğine GOG'da ücretsiz

Resident Evil 2'nin resmi olmayan bir uyarlaması olarak geliştirilen Daymare 1998, ilk olarak Resident Evil 2 Reborn olarak adlandırılacaktı. Resident Evil'in geliştiricisi Capcom ise bunu kabul etmeyerek kendi remake'i üzerinde çalıştığını söyledi. Bağımsız geliştirici, projeyi durdurmak yerine Daymare 1998 adıyla çıkardı.

Invader Studios tarafından 2019 yılında sunulan oyun, bağımsız yapımın ötesine geçmeyi başardı. Resident Evil serisinin bilindik isimlerinden olan Satoshi Nakai ve Kazuhiro Aoyama bile Daymare 1998'in geliştirilmesine yardım etti.

shiftdelete.net/games-with-gold-ocak-2023-ucretsiz-oyunlari

Sınırlı cephane, zombi düşmanlar ve zorlu bulmacalar gibi Resident Evil'dan bildiğimiz birçok unsur Daymare 1998'de yer alıyor. Özellikle aksiyon-korku sevenlere hitap eden bağımsız yapım, şu anda Gog.com'da ücretsiz erişime açıldı.

Resident Evil benzeri bir deneyim sunan bağımsız yapım, GOG'da 2 Ocak'a kadar ücretsiz olarak sunulacak. Klasik korku serisinin en iyi unsurlarını yenilikçi bir oynanışla birleştiren bu oyunu denemek için kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.