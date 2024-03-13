Rekabet Kurulu, Ford ve Volkswagen arasındaki ticari araç anlaşmasına onay verdi

Rekabet Kurulu, bugün Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında bir tonluk ticari araçların geliştirilmesi, bu araçların tedariki ve üretimi konusunda yapılan anlaşmaya muafiyet tanındığını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Rekabet Kurulu'ndan Ford ve Volkswagen için yeşil ışık

Aktarılan bilgilere göre söz konusu bir tonluk ticari araçlar, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Kocaeli'ndeki tesislerinde üretilecek. Anlaşma kapsamında üretilecek ilk araçların yeni nesil Ford Transit Custom ve Ford Tourneo Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli varyasyonları olacağı aktarıldı. Odak noktası, bu üretimle özellikle ihracat pazarlarını hedeflemek olarak belirlendi.

Aktarılan bilgilere göre Ford, 2020-2025 yılları içerisinde 1 milyar 390 milyon euroluk bir yatırım yapacak. Ayrıca bir tonluk ticari araç üretim kapasitesini 405 bine yükseltecek. Tabii bunun bir öngörü olduğunu belirtelim. Rekabet Kurulu, firmanın yaklaşık 11 yıllık üretim planına başlamasının beklendiğini ifade etti.

Ford kullanıcılarına müjdeli haber! Türkiye'de de olacak

Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki bu stratejik iş birliği, sadece ölçek ekonomileri ve maliyet verimliliklerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'deki yatırımlar, üretim teknolojileri ve istihdam alanlarına da önemli katkılarda bulunacak.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan ilgili açıklama şu şekilde;

"Rekabet Kurulu, verdiği muafiyet kararıyla büyüme ve istihdama katkı sağlayan işbirliklerine olumlu yaklaştığını ve Türkiye'nin otomotiv sektöründe uluslararası ve bölgesel bir üretim merkezi haline getirilmesi yönündeki çabaları desteklediğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Rekabet Kurulunca alınan karar sonrasında, tarafların ortak teknoloji ve bileşenlerin kullanımı ile elde edeceği ölçek ekonomileri ve maliyet etkinliklerinin yanı sıra Türkiye'de yatırıma, istihdama ve üretim teknolojisine sağlanacak katkılar olması beklenmektedir."

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