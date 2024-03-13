Üye Girişi
Haberler

Rekabet Kurulu, Ford ve Volkswagen arasındaki ticari araç anlaşmasına onay verdi

Güncelleme:

Rekabet Kurulu, Ford ve Volkswagen arasında yapılan ticari araç anlaşmasına muafiyet tanındığını açıkladı. Anlaşma kapsamında Ford'un Kocaeli'deki tesislerinde yeni nesil ticari araçlar üretilecek. Ford, 2020-2025 yılları arasında 1 milyar 390 milyon euroluk yatırım yapacak ve üretim kapasitesini 405 bine çıkaracak.

Rekabet Kurulu, bugün Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasında bir tonluk ticari araçların geliştirilmesi, bu araçların tedariki ve üretimi konusunda yapılan anlaşmaya muafiyet tanındığını açıkladı. İşte ayrıntılar…

Rekabet Kurulu'ndan Ford ve Volkswagen için yeşil ışık

Aktarılan bilgilere göre söz konusu bir tonluk ticari araçlar, Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Kocaeli'ndeki tesislerinde üretilecek. Anlaşma kapsamında üretilecek ilk araçların yeni nesil Ford Transit Custom ve Ford Tourneo Custom ailesinin dizel, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli varyasyonları olacağı aktarıldı. Odak noktası, bu üretimle özellikle ihracat pazarlarını hedeflemek olarak belirlendi.

Aktarılan bilgilere göre Ford, 2020-2025 yılları içerisinde 1 milyar 390 milyon euroluk bir yatırım yapacak. Ayrıca bir tonluk ticari araç üretim kapasitesini 405 bine yükseltecek. Tabii bunun bir öngörü olduğunu belirtelim. Rekabet Kurulu, firmanın yaklaşık 11 yıllık üretim planına başlamasının beklendiğini ifade etti.

Ford kullanıcılarına müjdeli haber! Türkiye'de de olacak

Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki bu stratejik iş birliği, sadece ölçek ekonomileri ve maliyet verimliliklerini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'deki yatırımlar, üretim teknolojileri ve istihdam alanlarına da önemli katkılarda bulunacak.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan ilgili açıklama şu şekilde;

"Rekabet Kurulu, verdiği muafiyet kararıyla büyüme ve istihdama katkı sağlayan işbirliklerine olumlu yaklaştığını ve Türkiye'nin otomotiv sektöründe uluslararası ve bölgesel bir üretim merkezi haline getirilmesi yönündeki çabaları desteklediğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Rekabet Kurulunca alınan karar sonrasında, tarafların ortak teknoloji ve bileşenlerin kullanımı ile elde edeceği ölçek ekonomileri ve maliyet etkinliklerinin yanı sıra Türkiye'de yatırıma, istihdama ve üretim teknolojisine sağlanacak katkılar olması beklenmektedir."

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Rekabet Kurulu Volkswagen Kocaeli Ford Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Sarayönü adayı Salih Ülker kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Meram adayı Musa Bizim kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Meram belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kulu adayı Semih Saraç kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kulu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karatay adayı Muhammed Cihad Güzel kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karatay belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Karapınar adayı Kemal Kor kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Karapınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Kadınhanı adayı Refik Cancan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Kadınhanı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ilgın adayı Halil İbrahim Oral kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ilgın belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hüyük adayı Ahmet Şamil Uyar kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Hüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Halkapınar adayı Emin Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Halkapınar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Güneysınır adayı Mehmet Karaoğlu kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Güneysınır belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ereğli adayı Asım Durmuş kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Ereğli belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Emirgazi adayı Ubeyde Aktulum kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Emirgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanhisar adayı Celal Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Doğanhisar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Derebucak adayı Enes Büyükiskilip kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derebucak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Derbent adayı Yaser Ceyhan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Derbent belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title