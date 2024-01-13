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Realme 12 Pro Plus Fotoğrafı Sızdırıldı

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Realme, geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme 11 Pro'nun kamera performansıyla kendinden söz ettirmeyi başardı. Teknik özellikleri sızdırılan fiyat/performans odaklı Realme 12 Pro Plus modelinin fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Realme, geçtiğimiz yıl tanıtılan Realme 11 Pro'nun kamera performansıyla kendinden söz ettirmeyi başardı. Teknik özellikleri sızdırılan fiyat/performans odaklı Realme 12 Pro Plus modelinin fotoğrafı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Realme 12 Pro Plus fotoğrafı ortaya çıktı

Sızdırılan bilgilere göre şirket, yeni modelinde Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 7 Gen 2 işlemciye yer verecek. 4nm teknolojisiyle üretilen işlemcide dört adet 2,4GHz Cortex-A710 çekirdek ve dört adet 1,8GHz Cortex-A510 çekirdek bulunuyor. İşlemcinin grafik arabirimi tarafında ise Adreno 730 mevcut. Orta segment cihazlara güç veren işlemcide LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve Wi-Fi 6E (802.11ax) desteğinin bulunduğunu belirtelim.

RMX3840 model koduyla tanıtılacağı belirtilen cihaz, 6.7 inç ekran ile karşımıza çıkacak. FullHD Plus çözünürlüğe sahip olacağı belirtilen modelde 120Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED panel kullanılacak.

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Üçlü kamera dizilimine sahip olacağı sızdırılan modelde 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 64 Megapiksel telefoto kamera kullanılacak. Ön kamerada ise 32 Megapiksel lense yer verilecek.

Cihazın 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğiyle sunulması bekleniyor. Günümüzde Android cihazlarda standart haline gelen sanal RAM teknolojisinin Realme 12 Pro Plus modelinde de yer aldığını belirtmekte fayda var.

Realme 12 Pro Plus özellikleri

Ekran6,7 inç FullHD Plus, HDR 10 Plus, AMOLED, 120HzİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 2RAM8 GB ve 12 GB LPDDR4X RAMDepolama256 GB ve 512 GBArka Kamera50 Megapiksel ana kamera8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera64 Megapiksel telefoto kameraÖn Kamera32 Megapiksel öz çekim kamerasıBatarya5000 mAh, 67W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14DiğerBluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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