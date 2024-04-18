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Ready or Not Oyununun Kaynak Kodları Çalındı

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Son dönemlerde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni siber saldırı yöntemleri ortaya çıkıyor. Popüler taktiksel nişancı oyunu Ready or Not'ın geliştiricisi olan VOID Interactive, veri ihlaline uğradı. Bilgisayar korsanlarından oluşan bir fidyeci grup, 4 TB büyüklüğünde verileri ele geçirdi. Ele geçirilen veriler arasında oyunun kaynak kodları yer alıyor.

Son dönemlerde teknolojinin giderek gelişmesiyle birlikte yeni siber saldırı yöntemleri geliştiriliyor. Bu gelişmeler, büyük şirketlerin ciddi zararlar görmesine neden olabiliyor. Son olarak popüler taktiksel nişancı birinci şahıs oyunu Ready or Not'ın geliştiricisinin veri ihlaline uğradığı ortaya çıktı. Peki neler sızdırıldı? İşte ayrıntılar…

Ready or Not kaynak kodları ele geçirildi

Aralık 2023'te erken erişimden çıkan Ready or Not oyununda oyuncular, rehine kurtarma veya terörist avlama gibi senaryolarda SWAT ekibinin bir üyesi olurlar. Gerçekçi silah mekanikleri ve zor olmasıyla dikkat çeken oyun için pek de olumlu olmayan bir gelişme yaşandı.

Aktarılan bilgilere göre bilgisayar korsanlarından oluşan bir fidyeci grup, Ready or Not'ın geliştiricisi VOID Interactive'e karşı bir siber saldırı gerçekleştirdi. Haberin kaynağı tarafından adı gizli tutulan bu grup, 4 TB büyüklüğünde ve toplam 2.1 milyon dosyadan oluşan verileri ele geçirdiğini iddia etti.

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Ele geçirilen veriler arasında Ready or Not oyununun kaynak kodlarının yer aldığı, oyunculara ve şirket çalışanlarına ait herhangi bir bilginin çalınmadığı bildirildi. Fidyeci grubun şirketten ne kadar ödeme talep ettiği bilinmiyorken, VOID Interactive tarafından ise henüz bir açıklama gelmiş değil. Oyunun kaynak kodlarının ele geçirilmesinin ne gibi sonuçlara yol açabileceği ise belirsiz.

Peki ya siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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