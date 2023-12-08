Popy Para, Türk e-spor takımı S2G'ye sponsor oldu

Popy Para, Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji platformlarından biri olarak Türk e-sporuna güçlü bir destek sunmaya devam ediyor. Şirket, Türkiye'nin tek e-spor takımı PUBG Mobile Dünya Şampiyonu S2G'ye ve takımın kurucusu Barış G.'ye sponsor oldu. Bu anlaşmanın Türk e-sporunun uluslararası alandaki başarılarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen finansal teknoloji platformlarından biri olan Popy Para, spor dünyasındaki etkinliğini artırarak Türk e-sporuna da güçlü bir destek sunmaya devam ediyor. Kasım ayında Kayserispor'a sponsor olan Popy Para, şimdi de Türkiye'nin tek e-spor takımı PUBG Mobile Dünya Şampiyonu S2G'ye ve takımın kurucusu Barış G.'ye sponsor oldu.

Popy Para'nın, e-spor dünyasındaki varlığını güçlendirmek adına gerçekleştirdiği bu anlaşmanın, Türk e-sporunun uluslararası alandaki başarılarına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Barış G., Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil eden tek takım olan S2G adlı e-spor ekibinin başarısıyla dikkat çekiyor.

Sponsorluk anlaşması, 7 Aralık 2023 tarihinde İstanbul Hilton Toplantı salonunda gerçekleştirilen bir lansman etkinliğiyle duyuruldu. Popy Para Marketing Director Merve Uzunokur ve PUBG Mobile Dünya Şampiyonu Barış G., basın toplantısında sponsorluk anlaşmasının e-spor dünyasına olan katkılarını değerlendirdiler.

Epic, 17 oyunu ücretsiz dağıtacak! İşte bomba etkinliğin tarihi

Popy Para Marketing Director Merve Uzunokur, yaptığı açıklamada, "Türk e-sporuna duyduğumuz güven ve inancın bir göstergesi olarak, PUBG Mobile Dünya Şampiyonu S2G ve takımın kurucusu Barış G.'ye sponsor olduk. E-spor, gençler arasında giderek artan bir popülerlik kazanıyor ve bu alandaki yetenekleri desteklemek, bizim için büyük bir öncelik haline geldi. Barış G. ve S2G takımına başarılar diliyor, bu işbirliğinin e-spor camiasına olumlu katkılar sağlamasını yürekten arzu ediyoruz" dedi.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonu S2G'nin kurucusu ve Türk e-spor oyuncusu Barış G. ise, "Popy Para'nın e-spora gösterdiği bu destek, Türk e-sporunun uluslararası arenada daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Bu sponsorlukla birlikte, S2G olarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve yeni başarılar elde etmek için motive oluyoruz. Popy Para ailesine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Bu sponsorluk anlaşması, Popy Para'nın sadece finansal teknoloji alanındaki başarılarıyla değil, aynı zamanda Türk sporuna ve e-sporuna olan güçlü destekleriyle de dikkat çekti. Türk e-sporunun uluslararası alandaki başarılarına katkı sağlayacak bu işbirliği, e-spor camiasında heyecanla karşılandı.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası bu yıl Türkiye'de gerçekleştiriliyor. 8-9-10 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'da yapılacak olan organizasyona dünyanın farklı ülkelerinden e-spor takımları ve yabancı davetliler de katılacak.