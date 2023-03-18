Popüler macera oyunu kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Macera oyunu Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, Steam'de ücretsiz oldu.

Gearbox Software tarafından geliştirilip iki yıl önce piyasaya sürülen Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyuncular, oyuna kalıcı olarak sahip olabilirler.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep oyunu, kısa süreliğine ücretsiz oldu!

Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, bazen tanıtım yapma amacıyla ücretsiz erişime açma kampanyası yapabiliyorlar. Kısa süren bu kampanya ile genellikle az oynanan oyunun oyuncu sayısını yükseltmek amaçlanıyor.

Steam tarafından düzenlenen kampanya kapsamında Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure, kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyuncular, oyunu 23 Mart saat 20.00'a kadar kütüphanelerine kalıcı olarak ekleyebilir.

699 TL'lik oyun kısa süreliğine ücretsiz!

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure'u, kütüphanenize eklemek için öncelikle Buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın. Sonrasında ise biraz aşağıya kaydırın. Satın alma seçenekleri arasından fiyatı 0 TL olan ücretsiz seçeneği bulun ve Hesaba Ekle butonuna tıklayın. Böylelikle Steam kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure konusu, fiyatı ve sistem gereksinimleri

Macera türünün en önde gelen yapımlarından Tiny Tina's Assault on Dragon Keep'de amacınız, tehdit altındaki kraliçeyi ve krallığı arkadaşlarınız ile kurtararak barış getirmek. Tabii bunun için tehlikeli ormanlardan geçmeli ve karşınıza çıkan düşmanlar ile savaşmalısınız. Oyunun normal fiyatı 95,00 TL iken, sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel i3 530 @2.93 GHz | AMD Phenom II X4 805 @2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce GTX 780 3 GB | AMD Radeon HD 7970 3 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX 9.0c ile uyumlu olması yeterli

Peki sizler macera oyunu Tiny Tina's Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure'un ücretsiz olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.