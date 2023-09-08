Pomza Madeni, Kağıt Üretiminde Kullanılacak

Dünyada üretilen ve inşaat sektöründe kullanılan pomza madeni, kağıt üretiminde de kullanılmaya başlandı. Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, dünyada ilk defa taştan kağıt üretmeyi başardıklarını belirtti. Pomza madeninin kullanım alanları ve yeni keşifler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Alma, bu tür ürünlerin kullanım alanlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma : "Dünyada ilk defa taştan kağıt ürettik"

NEVŞEHİR - Dünyada üretilen ve büyük bir kısmının inşaat sektöründe kullanılan pomza madeninin kullanım alanlarına bir yenisi daha eklendi. Günümüzde su arıtma, endüstriyel aşındırıcı, temizleyici, kurşun kalem silgilerinde, tekstil ürünleri yumuşatmada, tarım alanlarında, kot pantolon taşlamasında, lastik kauçuk üretiminde, kimya ve ilaç sanayiinde, pil üretiminde, diş parlatma tozlarında ve topuk nasırı giderilmesi gibi onlarca sektörde kullanılan pomza, son olarak kağıt üretiminde de kullanılacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde, Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen, "2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS'23 Kapadokya)'ya katılan Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Çin ile yürüttükleri bir proje çerçevesinde dünyada ilk defa taştan kağıt üretmeyi başardıklarını söyledi. Prof Dr. Alma; "Özellikle perlite ve bimse ham madde olarak çok ihtiyacımız var. Bir maddeyi en kötü kullanım şekli yakarak yok etmek ve çöpe atmaktır. Ülke olarak yükte hafif parada ağır olan bu ürünlere dönmemiz gerekiyor. Son günlerde bor karbür üretildi. Katma değeri 10 dolardan 40 bin dolara yükseldi. Savunma sanayinde çok iyiyiz. Fakat kullanılan malzemelerin yüzde 70'ini ithal ediyoruz. Bir tencere kulpunda bile odun talaşı, perlit tozu, mika tozu vardır. Bu tür ürünlere çok görülmeyen altın, elmas diyebiliriz. Pomza üretiminde dünyada 1. sıradayız. Dünyada 18 milyar metreküp pomza mevcut. Bunun 7,5 milyar metre küpü ülkemizde" dedi.

Pomzadan lityum ve sodyum pil ürettiklerini de söyleyen Prof. Alma; "Kullandığımız ürünlere artı katma değer sağladık. Yeni tespitimiz cep telefonunda da kullanılabilecek. Ahşaptan üretilen raflar var. Bunlar çabuk çürüyor. İlk defa Japonya'da bir çalışma yaptık. Pirinç kavuzu, odun talaşı ve kaplin plastiğini karıştırarak raf malzemesi yaptık. İçerisine ayrıca perlit ve pomza da kattık. Bu ürünü bir çok alanda kullanmaya başladık" şeklinde konuştu.

Bu tür ürünlerin kullanım alanlarının artırılması gerektiğini de belirten Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma; "Özellikte uçak sanayiinde alüminyum ve karbon malzeme kullanılıyor. Ayrıca Türkiye'de hiç olmayan bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Bu uygulamada Çin'liler ile birlikte çalıyoruz. 'Stone Paper', taş kağıt. Bu çalışmada odun ağaç malzeme kullanılmayacak. Yüzde 80 kalsiyum karbonat, mermer tozu ve perlit, yüzde 20 de atık plastik kullanılacak. Bu konulara çok önem vermemiz gerekiyor. Bu anlamda gerekli ar-ge çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu.