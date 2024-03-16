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Plodsi, Türkiye'nin İlk Akıllı Plaka Ödeme Sistemiyle Sürücülere Kolaylık Sağlıyor

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Plodsi, sürücülere zaman ve işlem kolaylığı sağlayan, Türkiye'nin ilk ve tek plakadan ödeme sistemi olan 'Plodsi Akıllı Plaka' uygulamasını kullanıma sundu. Sürücüler artık birçok işlemi tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler.

Plodsi, sürücülere zaman ve işlem kolaylığı sağlayan, Türkiye'nin ilk ve tek plakadan ödeme sistemi olan "Plodsi Akıllı Plaka" uygulamasını kullanıma sundu. Peki neler sunuyor?

Plodsi akıllı plaka uygulamasını inceledik!

SHIFTDELETE kodu ile üye olanlara, 2 adet "yol kenarı 2 saat veya kapalı otoparkta 4 saat" İspark parklaması hediye;

iOS: https://apps.apple.com/tr/app/plodsi/id1552463883'l=tr

Android: https://play.google.com/store/apps/details'id=com.plodsi.plodsi&pli=1

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/plodsi/

X: https://www.twitter.com/plodsitech

Instagram: https://www.instagram.com/plodsitech

Facebook: https://www.facebook.com/plodsitech

Artık sürücüler, araç plakalarını bir kredi kartı veya dijital cüzdanları ile eşleştirerek, birçok işlemi tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler. Plodsi Akıllı Plaka ile sürücülerin yapabileceği işlemler arasında akaryakıt istasyonlarında plakadan ödeme, otomatik otopark geçişleri, hızlı ve güvenli yıkama hizmeti, sigorta ve kasko işlemleri, servis ve bakım randevuları, lastik değişimi ve yol yardımı, ve vale park hizmeti gibi birçok seçenek bulunuyor.

Bu yenilikçi uygulama sürücülere birçok avantaj sunuyor. Bunlar arasında zaman tasarrufu ön planda; nakit veya kredi kartı ile uğraşmadan, hızlı ve kolay ödeme imkanı sunuluyor. Güvenli alışveriş ise 3D Secure altyapısı ile sağlanıyor. Ayrıca, farklı işletmelerden özel indirimler ve kampanyalara erişim sağlanarak kullanıcılara ekonomik fayda sunuluyor. Tüm bu işlemlerin detaylı takibi de kolaylıkla yapılabiliyor.

Plodsi Akıllı Plaka'nın kullanımı da oldukça basit. Sürücüler, uygulamayı iOS veya Android telefonlarına indirerek araç plakalarını ve ödeme yöntemlerini uygulamaya ekleyebilirler. Daha sonra istedikleri hizmeti seçerek plakalarıyla ödemelerini yapabilirler.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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