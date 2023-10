PlayStation Store'da Cadılar Bayramı İndirimleri Başladı

PlayStation konsol kullanıcılarının oyun mağazası PlayStation Store'da merakla beklenen Cadılar Bayramı İndirimleri başladı. Yüzlerce popüler yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte etkinlik sırasında öne çıkan indirimli oyunlar…

PlayStation Store'da Cadılar Bayramı Etkinliği: Öne çıkan oyunlar

Büyük kampanya kapsamında hikayesi ile oyuncuların kalbinde özel bir yer edinen Red Dead Redemption 2'nin fiyatı 469 TL'den 154,77 TL'ye düştü. Yüzde 67 oranında bir indirim söz konusu. Geçtiğimiz aylarda çıkış yapan Diablo 4 ise yüzde 25'lik indirimle birlikte 1.443,05 TL'den 1.082,28 TL'ye düştü.

En popüler oyunlar arasında yer alan Dead Space yüzde 40'lık indirimin ardından 1.399 TL'den 839,40 TL'ye düştü. Bununla beraber sevilen hayatta kalma oyunu DayZ, 439 TL'den 263,40 TL'ye indi. Oyuncuları orta çağa götüren Chivalry 2 ise 399 TL yerine 159,60 TL.

PlayStation Store Cadılar Bayramı sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı Red Dead Redemption 2469 TL154,77 TL (-67%)Diablo 4 – Standard Edition1.443,05 TL1.082,28 TL (-25%)Dead Space1.399 TL839,40 TL (-40%)Resident Evil 4 Deluxe Edition1.899 TL1.177,38 TL (-38%)Batman: Arkham Collection529 TL84,64 TL (-84%)DayZ439 TL263,40 TL (-40%)The Forest309 TL123,60 TL (-60%)Resident Evil Village Gold Edition439 TL175,60 TL (-60%)DOOM Eternal Deluxe Edition609 TL200,97 TL (-67%)Dying Light 2 Stay Human469 TL234,50 TL (-50%)Days Gone749 TL299,60 TL (-60%)Dead by Daylight259 TL129,50 TL (-50%)Dead Island Definitive Edition349 TL52,35 TL (-85%)Chivalry 2399 TL159,60 TL (-60%)Wolfenstein: The New Order144 TL36,00 TL (-75%)

