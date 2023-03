PlayStation Plus'a mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu!

PlayStation Plus kütüphanesine Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Söz konusu yapımların toplam değeri 5 bin TL'nin üzerinde.

Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus'ın kütüphanesi, her ay eklenen yeni oyunlar ile genişlemeye devam ediyor. Son olarak servis abonelerine mart ayında sunulacak yapımlar belli oldu. İşte PlayStation Plus Mart 2023 oyunları!

PlayStation Plus kütüphanesine mart ayında eklenecek oyunlar neler?

PlayStation Plus'ın resmi blog sayfası üzerinden yayınlanan gönderiye göre servis kütüphanesine mart ayında 17 yeni oyun ekleniyor. Bu yapımlar arasında oyuncuların en dikkatini çeken yapım, Uncharted Legacy of Thieves Collection oldu.

Aynı zamanda Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Life is Strange 2 ve Life Is Strange: True Colors oyunları da oldukça göze çarpıyor. Söz konusu yapımların toplam değeri, PS Store'a göre 5 bin 200 TL'yi aşıyor. PlayStation Plus'a mart ayında eklenecek tüm oyunlar şu şekilde;

PlayStation 5 Pro çıkış tarihi sızdırıldı! Ne zaman piyasaya sürülecek?

PlayStation Plus Extra ve Premium:

Uncharted Legacy of Thieves Collection

Tchia

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

Ghostwire Tokyo

Life Is Strange: True Colors

Immortals Fenyx Rising

Life is Strange 2

Dragon Ball Z: Kakarot

Street Fighter V Champion Edition

Untitled Goose Game

Final Fantasy Type-0 HD

Rage 2

Neo: The World Ends with You

Haven

PlayStation Classics ve PlayStation Premium:

Ridge Racer Type 4 (PS 1)

Ape Academy 2 (PS Premium)

Syphon Filter: Dark Mirror (PS Premium)

Yukarıda yer alan oyunlar, 21 Mart itibariyle PlayStation Plus kütüphanesinde yerini alacak.

PlayStation Plus abonelik planları