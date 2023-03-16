PlayStation Plus'a mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu!
Teknoloji Haberleri
PlayStation Plus kütüphanesine Mart ayında eklenecek oyunlar belli oldu. Söz konusu yapımların toplam değeri 5 bin TL'nin üzerinde.
Sony'nin abonelik bazlı hizmeti Playstation Plus'ın kütüphanesi, her ay eklenen yeni oyunlar ile genişlemeye devam ediyor. Son olarak servis abonelerine mart ayında sunulacak yapımlar belli oldu. İşte PlayStation Plus Mart 2023 oyunları!
PlayStation Plus kütüphanesine mart ayında eklenecek oyunlar neler?
PlayStation Plus'ın resmi blog sayfası üzerinden yayınlanan gönderiye göre servis kütüphanesine mart ayında 17 yeni oyun ekleniyor. Bu yapımlar arasında oyuncuların en dikkatini çeken yapım, Uncharted Legacy of Thieves Collection oldu.
Aynı zamanda Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Life is Strange 2 ve Life Is Strange: True Colors oyunları da oldukça göze çarpıyor. Söz konusu yapımların toplam değeri, PS Store'a göre 5 bin 200 TL'yi aşıyor. PlayStation Plus'a mart ayında eklenecek tüm oyunlar şu şekilde;
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PlayStation Plus Extra ve Premium:
Uncharted Legacy of Thieves Collection
Tchia
Tom Clancy's Rainbow Six Extraction
Ghostwire Tokyo
Life Is Strange: True Colors
Immortals Fenyx Rising
Life is Strange 2
Dragon Ball Z: Kakarot
Street Fighter V Champion Edition
Untitled Goose Game
Final Fantasy Type-0 HD
Rage 2
Neo: The World Ends with You
Haven
PlayStation Classics ve PlayStation Premium:
Ridge Racer Type 4 (PS 1)
Ape Academy 2 (PS Premium)
Syphon Filter: Dark Mirror (PS Premium)
Yukarıda yer alan oyunlar, 21 Mart itibariyle PlayStation Plus kütüphanesinde yerini alacak.
PlayStation Plus abonelik planları
Oyun deneme sürümleriOyun kataloğu, Ubisoft+ klasikleriHer ay ücretsiz ve kalıcı oyunlar, Çevrimiçi çok oyunculu, Özel indirimler Peki sizler PlayStation Plus kütüphanesine mart ayında eklenecek oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
DeluxeExtraEssential1 aylık abonelik70.00 TL60.00 TL40.00 TL3 aylık abonelik190.00 TL165.00 TL100.00 TL12 aylık abonelik460.00 TL400.00 TL240.00 TLÖne çıkan ayrıcalıklarıKlasikler kataloğu,
PlayStation Plus Teknoloji Haberler
Oyun deneme sürümleriOyun kataloğu,
Ubisoft+ klasikleriHer ay ücretsiz ve kalıcı oyunlar,
Çevrimiçi çok oyunculu,
Özel indirimler
Peki sizler PlayStation Plus kütüphanesine mart ayında eklenecek oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.