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Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

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AK Parti, dijital suçlarla mücadele için yeni tedbirleri devreye almaya hazırlanıyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte EFT, havale gibi para transferi işlemlerinde çifte doğrulama sistemi gelecek.

Hükümet, dijital ortamlarda son dönemde iyiden iyiye artan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı harekete geçerken yeni tedbirlerin yakın zamanda devreye alınması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yargı Reformu Strateji Belgesinde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatta yer hükümlerin, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

İnternet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle:

  • Bilişim ve dolandırıcılık suçları konusunda cumhuriyet başsavcılıklarının kurumsal kapasitesi geliştirilecek. Suç tiplerine göre soruşturma kılavuzları hazırlanacak ve bu kılavuzlar, güncel tutulacak.
  • Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinde kimlik doğrulamazorunlu olacak. Abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.
  • Telefon üzerinden dolandırıcılık yapmaya kalkanların aboneliklerinin anında iptal edilmesine yönelik teknik altyapı kurulacak.
  • İnternet üzerinden yapılan satışlarda tarafları koruyacak yeni düzenlemeler yapılacak.
  • Başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılmak suretiyle işlenen dolandırıcılık ve hırsızlık suçları olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacak. Örneğin bir bankanın ismi kullanılarak yapılan dolandırıcılıkta, vatandaştan çalınan paranın yatırıldığı diğer hesabın hızlıca bloke edilmesi sağlanacak.
  • Mobil uygulamalar aracılığıyla yapılacak eft, havale gibi işlemlerde doğrulama mesajları daha güvenlik hâle getirilecek. Örneğin havale işleminde bankadan onay isteme mesajı geliyorsa, ikinci bir doğrulama sistemi daha kullanılacak.
  • Bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenen suçların önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla bankaların ve elektronik para kuruluşlarının sorumluluklarını artırmaya yönelik tedbirler alınacak.
Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErhan Dündar:

Yap dolandırcılara En az 25 yıl hapis.bak bakalım dolandırıcılık diye birşey kalıyormu cezası yok diye millet sigortalı işini bırakıyor bu işi yapıyo be.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıIbrahim Yarbey:

Bu önlemler sorunu cözmez diye dusunuyorum. Cezalar (çok agir islerde zorla calistirmak gibi) agirlastirilirsa kimse cesaret edemez bence..

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımuharrem Turedi:

Nasıl düzenlemeler yapacağını yazmayı unutmuşsunuz.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAli Teke:

Çağı 50 yıl geriden takip ediyoruz Bunların şuan hepsinin çoktan olması lazımdı

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