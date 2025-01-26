Para transferinde çifte doğrulama sistemi geliyor

Hükümet, dijital ortamlarda son dönemde iyiden iyiye artan dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı harekete geçerken yeni tedbirlerin yakın zamanda devreye alınması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Yargı Reformu Strateji Belgesinde, bilişim ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin mevzuatta yer hükümlerin, suçla etkin mücadele edilebilmesi amacıyla yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

İnternet veya telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık ve hırsızlıklara karşı alınacak tedbirler şöyle: