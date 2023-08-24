Papara, yeni kurumsal kimliğiyle teknolojiyi vurguluyor

Papara, mevcut logosunu teknolojiyi odağa alan, daha modern ve yalın bir yaklaşımla yeniledi. Şirket, yeni logoda geometrik düzeltmelerle teknoloji, şeffaflık ve yalınlığı öne çıkardı. Ayrıca, kademeli bir kurumsal kimlik değişimi planlayan Papara, yurt dışı genişlemesi süreçlerine hız verdi.

Finansal teknoloji şirketi Papara, mevcut logosunu teknolojiyi odağa alan, daha modern ve yalın bir yaklaşımla yenilediğini duyurdu. Marka, bu logo değişiminin küreselleşme yolculuklarının ve dışa açılma stratejilerinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Güncellemeyle eski logodaki yuvarlak hatlar, yeni logoda yerini daha oval ve yumuşak köşeli formlara bıraktı. Yapılan geometrik düzeltmelerle, marka algısıyla özdeşleştirdiği teknoloji, şeffaflık, yalınlık gibi kavramları öne çıkaran şirket, tipografik yaklaşımı koruduğu yeni logosunda, gradyanlı renk geçişini terk ederek, farklı zeminler için sade siyah ve beyaz tercih etti. Bu sayede Papara, bir teknoloji şirketi olduğu vurgusunu, daha net, anlaşılır, yalın bir biçimde, çağdaş tasarım ilkelerine uygun bir anlayışla tasarladığı yeni logosuna taşıdı.

Logo değişikliğinin yanı sıra kademeli bir kurumsal kimlik değişimi de planlayan şirketimiz, geçtiğimiz aylarda, İspanya merkezli neobank Rebellion'ı satın almıştı. Avrupa'nın en önemli finans ve teknoloji etkinliklerinden Money 20/20 Europe'ta Türkiye'yi bir stantla temsil eden şirketimiz, yurt dışı genişlemesi süreçlerine de hız verdi. Arka arkaya spor yatırımları ve sponsorluk anlaşmaları açıklayan, her ay ödemeler, kart, sigorta gibi iş alanlarında yeni ürün ve hizmetlerini devreye alan şirketimiz, küreselleşme yolculuğuna yeni kurumsal kimliğiyle devam edecek."