OPPO Modelleri Hangi Android 14 Güncellemesini Alacak?

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden OPPO, Android 14 genel kullanıma açılmadan önce yeni sürümü kendi arayüzüne entegre etme işini tamamlamak istiyor. Peki önümüzdeki aylarda kullanıcı karşısına çıkması beklenen Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak OPPO modelleri hangileri?

Android 14 tabanlı ColorOS 14 alacak OPPO modelleri

Android 14 şu an için beta aşamasında ve yakında genel kullanıma açılacak. Hatta geçtiğimiz günlerde Google Pixel cihazları için Beta 3.1 sürümü çıkış yaptı. OPPO ise şu an için çalışmalarına sessizce devam ediyor ve iddialara göre eylül ayında yeni sürümü temel alan ColorOS 14'ü vitrine çıkaracak.

ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri ise şöyle;

Oppo A1

Oppo A1x

Oppo Reno8 T

Oppo Reno8 T 5G

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 7 Pro

Oppo Reno 7

Oppo Reno 6 Pro

Oppo Reno 6

Oppo K10

Oppo K10 Pro

Oppo F21

Oppo F21 Pro

Oppo F19

Oppo F19+ 5G

Oppo F19 Pro

Oppo A96

Oppo A58 5G

Oppo A77 5G

Oppo A78

Oppo F21 Pro 5G

Oppo Find X5

Oppo Find X5 Lite

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 Z 5G

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 Z 5G

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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz da Android 14 alacak Oppo telefonlar listesinde var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.