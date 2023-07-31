OPPO Modelleri Hangi Android 14 Güncellemesini Alacak?
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OPPO, Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini önümüzdeki aylarda kullanıcılarına sunmayı planlıyor. İşte OPPO modelleri listesi...
Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden OPPO, Android 14 genel kullanıma açılmadan önce yeni sürümü kendi arayüzüne entegre etme işini tamamlamak istiyor. Peki önümüzdeki aylarda kullanıcı karşısına çıkması beklenen Android 14 tabanlı ColorOS 14 güncellemesini alacak OPPO modelleri hangileri?
Android 14 tabanlı ColorOS 14 alacak OPPO modelleri
Android 14 şu an için beta aşamasında ve yakında genel kullanıma açılacak. Hatta geçtiğimiz günlerde Google Pixel cihazları için Beta 3.1 sürümü çıkış yaptı. OPPO ise şu an için çalışmalarına sessizce devam ediyor ve iddialara göre eylül ayında yeni sürümü temel alan ColorOS 14'ü vitrine çıkaracak.
ColorOS 14 güncellemesi alacak OPPO modelleri ise şöyle;
Oppo A1
Oppo A1x
Oppo Reno8 T
Oppo Reno8 T 5G
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find X5
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip
Oppo Reno 9 Pro+
Oppo Reno 9 Pro
Oppo Reno 9
Oppo Reno 8 Pro
Oppo Reno 8
Oppo Reno 7 Pro
Oppo Reno 7
Oppo Reno 6 Pro
Oppo Reno 6
Oppo K10
Oppo K10 Pro
Oppo F21
Oppo F21 Pro
Oppo F19
Oppo F19+ 5G
Oppo F19 Pro
Oppo A96
Oppo A58 5G
Oppo A77 5G
Oppo A78
Oppo F21 Pro 5G
Oppo Find X5
Oppo Find X5 Lite
Oppo Find X5 Pro
Oppo Find N2
Oppo Find N2 Flip
Oppo Reno 5 Z 5G
Oppo Reno 6 5G
Oppo Reno 6 Pro 5G
Oppo Reno 6 Z 5G
Oppo Reno 7 5G
Oppo Reno 7 Pro 5G
Oppo Reno 7 Z 5G
Oppo Reno 8 5G
Oppo Reno 8 Pro 5G
Oppo Reno 8 Z 5G
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Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin telefonunuz da Android 14 alacak Oppo telefonlar listesinde var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.