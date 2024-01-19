OpenAI, ABD ordusuyla siber güvenlik alanında çalışmaya başlıyor

OpenAI, siber güvenlik ve diğer ulusal güvenlik uygulamaları konusunda ABD ordusuyla birlikte çalışmaya başladığını açıkladı. Bu hamleyle birlikte şirket, Başkanlık seçimlerini güvence altına almayı ve yapay zeka modellerinin kötüye kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor.

OpenAI, siber güvenlik ve DARPA programına el atıyor

Chatgpt'nin geliştricisi olan OpenAI, daha önce teknolojilerinin "askeri ve savaş" uygulamaları için kullanılmasını yasaklıyordu. Ancak bu politikayı değiştirerek ABD ordusu ve Pentagon'la siber güvenlik alanında çalışacak.

OpenAI Başkan Yardımcısı Anna Makanju, önceki politikanın şirketin hedefleriyle uyumlu olduğunu, ancak birçok siber güvenlik projesi üzerinde çalışmayı engellediğini söyledi. Bu yüzden politikanın değişmesi ve ordu için uyumlu hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

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OpenAI ayrıca siber güvenlik araçları geliştirmek için Pentagon'un DARPA programıyla ortaklık yapıyor. Askeri alanlardaki güvenlik sorunlarını ele almayı amaçlayan OpenAI, bu kapsamda ABD hükümetine rehberlik edecek.

ChatGPT'nin geliştiricisi, sistemlerinin doğrudan zarar vermek veya silah geliştirmek için kullanılmayacağına dair güvence verdi. Politika güncellemesi, ulusal güvenlik uygulamaları konusunda daha fazla netlik sağlamayı da amaçlıyor.

OpenAI CEO'su Sam Altman, daha önce seçim güvenliğinde yapay zekanın nasıl kullanılabileceğini ele almıştı. Yapay zekanın, siyasi dezenformasyon yaymak için kötüye kullanılmamasını sağlamak için adımlar attıklarını dile getirdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OpenAI'ın orduyla siber güvenlik alanında ortaklık yapması doğru mu? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!