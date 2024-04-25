NVIDIA Piyasa Değeri Tekrar 2 Trilyon Dolara Ulaştı

Son dönemlerde piyasaya değerini ciddi seviyede artırarak dünyanın en büyük şirketleri arasındaki rekabete dahil olan NVIDIA, geçtiğimiz günlerde yüzde 10 gerileme yaşadığı için 200 milyar dolar kaybetmişti. Üstelik birkaç sıra da geri düşmüştü. Son gelen bilgilere göre şirket, eski konumuna geri döndü. İşte NVIDIA piyasa değeri…

NVIDIA piyasa değeri tekrardan 2 trilyon dolar!

Geçen cuma NVIDIA piyasa değeri 1.905 trilyon dolara gerilemişti. Bugün itibariyle firma, 2 trilyon dolar barajını tekrardan geçti. Böylelikle dünyanın en değerli şirketleri sıralamasındaki eski konumu olan üçüncü sıraya geri yükseldi.

Dünyanın en değerli şirketleri sıralamasının zirvesinde 3.036 trilyon dolar ile Microsoft yer alıyor. Hemen ardından onu 2.601 trilyon dolarla Apple takip ediyor. NVIDIA ise 2.001 trilyon dolar piyasa değeri ile üçüncü sıradayken, onun altında 1.980 trilyon dolarla Alphabet (Google) ve 1.942 trilyon dolar ile Saudi Aramco yer alıyor.

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Dünyanın en değerli şirketleri şu şekilde sıralandı;

SıraŞirketPiyasa Değeri 1Microsoft3.036 trilyon dolar2Apple2.601 trilyon dolar3NVIDIA2.001 trilyon dolar4Alphabet (Google)1.980 trilyon dolar5Saudi Aramco1.942 trilyon dolar6Amazon1.837 trilyon dolar7Meta Platforms (Facebook)1.242 trilyon dolar8Berkshire Hathaway875.68 milyar dolar9Eli Lilly697.33 milyar dolar10TSMC689.71 milyar dolar11Broadcom582.69 milyar dolar12Visa564.74 milyar dolar13Novo Nordisk563.33 milyar dolar14JPMorgan Chase552.96 milyar dolar15Tesla513.61 milyar dolar

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