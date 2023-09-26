NVIDIA'dan sınırları aşan yeni güncelleme!

NVIDIA, Evrensel Sahne Tanımı için hızlandırma ve üç yeni masaüstü iş istasyonu Ada Nesli GPU'ya yönelik önemli güncellemeleri ele aldı.

NVIDIA, dünyanın en büyük bilgisayar grafiği uzmanlar buluşması olan SIGGRAPH'te yapay zeka ve hızlandırılmış bilgi işlem konularının yanı sıra NVIDIA Omniverse, Evrensel Sahne Tanımı (OpenUSD) için hızlandırma ve üç yeni masaüstü iş istasyonu Ada Nesli GPU'ya yönelik önemli güncellemeleri ele aldı.

Ayıca NVIDIA yeni eğitim döneminde GeForce RTX 40 Serisi grafikler tarafından desteklenen bir NVIDIA Studio dizüstü bilgisayarla içerik oluşturma, oyun ve eğitim faaliyetlerine hazır. GeForce RTX 40 Serisi dizüstü bilgisayarlar, herhangi bir yaratıcı proje için en üst düzeyde performans sağlıyor.

Stüdyo dizüstü bilgisayarlar, mühendislik, mimari, bilgisayar bilimi ve daha fazlası dahil olmak üzere STEM'deki düzinelerce uygulamayı hızlandırarak daha sorunsuz 3D tasarım ve modelleme, daha hızlı yapay zeka eğitimi ve simülasyonu ve daha doğru makine öğrenimi modelleri sunuyor.

RTX: Yeni nesil

NVIDIA RTX 5000, RTX 4500 ve RTX 4000 olmak üzere üç yeni masaüstü Ada Mimarili GPU'yu piyasaya sürdü. Bunların her biri dünya çapındaki profesyonellere en yeni yapay zeka, grafik ve gerçek zamanlı render teknolojisini sunuyor.

Önceki nesle göre 2 kata kadar daha fazla verim sağlayan üçüncü nesil RT Çekirdekleri sayesinde kullanıcılar gerçek zamanlı olarak daha büyük, daha yüksek doğrulukta görüntülerle çalışabiliyor, sanatçıların ve tasarımcıların yaratıcı süreçleri sürdürmelerine yardımcı oluyor.

Omniverse Genişliyor

NVIDIA'nın Omniverse Platformu, 3D tasarım işbirliği ve dünya simülasyonu için önemli güncellemeler aldı. Bu güncellemeler arasında Omniverse USD Composer ve Omniverse Audio2Face uygulamaları bulunuyor. Omniverse USD Composer, 3D kullanıcılarına büyük ölçekli, OpenUSD tabanlı sahneler oluşturma imkanı sunarken, Omniverse Audio2Face ise artık çoklu dil desteği ve yeni bir başlangıç modeli içermektedir.

Modern zaman Picasso'su

SIGGRAPH sırasında Shutterstock, 360 HDRI fotogerçekçi ortam haritaları oluşturabilen üretken bir yapay zeka modelini eğitmek için NVIDIA Picasso'yu kullandıklarını duyurdu. Autodesk de Picasso'daki temel modeller kullanılarak geliştirilen üretken yapay zeka içerik oluşturma hizmetlerini popüler 30 yazılımı Autodesk Maya ile entegre edeceğini duyurdu.

Studio sürücüsü sunar

Tüm bu güncellemeler ve daha fazlası, YouTube için AV1 canlı yayın desteği ekleyen XSplit Broadcaster 4.5'in en son sürümü de dahil olmak üzere en yeni Stüdyo Sürücüsü tarafından desteklenecek. GeForce ve NVIDIA RTX 40 Serisi GPU kullanıcıları, saniyede yüksek kaliteli 4K 60 karede doğrudan YouTube Live'a yayın yapabilir. AV1 'de RTX GPU'larla akış da H.264' ten % 40 daha iyi verimlilik sağlıyor.

Marmoset Toolbag

3D sanat üretim aracı Marmoset Toolbag, kullanıcıları için ücretsiz bir güncelleme olan 4.06 sürümünü yayınladı. OpenUSD dosya formatının desteğini genişleterek NVIDIA Omniverse uyumluluğunu ekliyor, yani malzeme, ağ ve aydınlatma gibi özellikler 3D uygulamalar arasında seyahat ederken bile bozulmadan korunmuş oluyor. Yeni güncelleme ayrıca RTX hızlandırma ile desteklenen NVIDIA DLSS, AI OptiX gürültü giderme ve render ve pişirme işlemlerinde hız artışlarını da entegre ediyor.

Brew-tiful Sanat Çalışması

NVIDIA Stüdyosuna konuk olan sanatçı Andrew Averkin, Natural Coffee eseri için keyifli bir fincan kahve oluşturma sürecinde yapay zekanın nasıl bir rol oynadığını gösteriyor. Averkin, NVIDIA Omniverse USD Composer uygulamasını ve GeForce RTX 4090 GPU'sunu kullanarak harika bir sanat eseri ortaya çıkardı.

JIFF'de İçerik Oluşturma

NVIDIA, uygulamalarını buluttan RTX GPU'lar üzerinde hızlandırmak için en iyi yaratıcı uygulama yayıncılarıyla çalışmaya devam ediyor. ve NVIDIA sanatçısı James Luke (JiffyVFX) gibi influencer'lar için içerik oluşturmayı hızlandırıyor. JiffyVFX, NVIDIA Studio'da GeForce RTX 4070 GPU ile güçlendirilmiş ASUS Zenbook Pro 14 Studio dizüstü bilgisayarının desteğiyle Japonya temalı olağanüstü Doors to Realities videosunyla elde 1,2 milyon görüntüleme ile viral oldu!

NVIDIA Studio Tiktok'ta

NVIDIA Studio teknolojisi en popüler mobil ve masaüstü uygulamalarına da güç vererek hem sanatçı adaylarının hem de yaratıcı profesyonellerin yaratıcı iş akışlarını kolaylaştırıyor. Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, AI Green Screen de dahil olmak üzere tüm mobil uygulama özellikleri, buluttaki NVIDIA RTX GPU'ları tarafından hızlandırılıyor.

TikTok içerik oluşturucular iş akışlarının diğer bölümleri de hızlandırılıyor. Popüler bir üretken yapay zeka destekli video düzenleme uygulaması olan Descript AI, en son NVIDIA L4 Tensor Core GPU'larda T4 Tensor Core GPU'lara kıyasla 50 daha hızlı çalışıyor.

TikTok kullanıcıları tarafından kullanılan en popüler video düzenleme uygulamalarından biri olan CapCut, görüntü kalitesini etkilemeden video dışa aktarma sürelerini kısaltan bir işlev olan Simultaneous Scene Encoding'i etkinleştiriyor. Bu teknoloji, Apple'ın M2 Ultra'sına kıyasla NVIDIA GeForce RTX 4080grafik kartlarında 2 kat daha hızlı performans gösteriyor.

TikTok kullanıcısı Janice K. Lee, diğer adıyla Janice.Journal, yaratıcı sürecini hızlandırmak ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirmek için yapay zekayı nasıl kullandığını göstermek için NVIDIA Studio'ya adım atıyor ve son projelerininNVIDIA Canvas ve GeForce RTX 3090 GPU'su tarafından nasıl hayata geçirildiğini vurguluyor.

RTX 3090 GPU'sunu kullanarak, Blender'ın Cycles RTX hızlandırmalı OptiX ışın izlemesini görünüm alanında açarak, gürültüyü azaltarak ve fotogerçekçi görsellerle akışkan hareketi için görünüm alanındaki etkileşimi geliştirerek iş akışını hızlandırdı.

NVIDIA Studio'nun öne çıkan sanatçısı ve buluttaki NVIDIA RTX GPU'larının popüler uygulamaları nasıl güçlendirdiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için NVIDIA Studio blogunu ziyaret edebilirsiniz.