Nvidia'dan oyunculara müjde: DLSS destekleyen oyunların sayısı artıyor!

Çoğumuzun ekran kartları ile tanıdığı Nvidia, yapay zeka (AI) konusundaki tecrübesiyle de adından söz ettiriyor. AI teknolojisini ürünlerine de entegre eden şirket, böylelikle kullanıcılarına rakiplerinde olmayan deneyimler sunmayı başarıyor. Söz konusu teknolojilerden biri olan DLSS, normalde donanımınızın yeterli olmayacağı oyunlarda bile akıcı ve çok daha iyi bir deneyim elde etmenizi sağlıyor. Şimdi ise bu teknolojiyi destekleyen yapımlar arasına yenileri ekleniyor. İşte ayrıntılar…

Forza Horizon 5 DLSS 3, beş yeni oyun da DLSS 2 desteği alıyor

Oldukça hızlı bir şekilde benimsenen Nvidia DLSS teknolojisi piyasada halihazırda 280'ün üzerinde oyun ve uygulamayı destekliyor. İlk 6 ay içerisinde DLSS 2'ye kıyasla 7 kat daha hızlı bir şekilde benimsenen DLSS 3 teknolojisi ise şu an piyasada yer alan 29 oyunun performansını önemli ölçüde artırıyor.

GDC 2023'ün ardından tüm geliştiriciler, yapay zeka destekli teknolojileri oyunlarına entegre etmek için DLSS 3 eklentilerine ve Nvidia Streamline'a erişebiliyor. Bunun yanı sıra Nvidia basın mensubu üyelerinin de DLSS teknolojisini incelemesine yardımcı olacak araçlar da geliştiriyor. DLSS teknolojisiyle desteklenen oyunların sayısı, tümü DLSS performans yükseltmeleri alan Forza Horizon 5, Deceive Inc., Tchia, Gripper, Smalland: Survive the Wilds ve Last of US Part I ile genişlemeye devam ediyor.

Nvidia ve Google, yapay zeka için güçlerini birleştirdi!

Forza Horizon 5, DLSS 3 performans iyileştirmesine hazır!

Forza Horizon 5 oyuncuları, hazırlanın! Forza Horizon 5, 8 Kasım 2022 tarihinden beri DLSS 2 desteğine sahip ve RTX ekran kartlarını kullanan oyuncularının %84'ü oyunu DLSS özelliği açık olarak oynuyor. Bugün yayınlanacak yeni güncelleme ile Forza Horizon 5'e DLSS 3 ve Reflex desteği de geliyor. DLSS 3'ün desteği, GeForce RTX 40 Serisi GPU'ların tüm ayarlar en üst düzeye çıkarıldığında bile oyunda 4K 120 FPS performans eşiğinin üstünde kalmasını sağlıyor.

DLSS 3, DLSS 2 ve NVIDIA Reflex desteğinden yararlanan GeForce RTX oyuncuları, ışın izleme ve yapay zeka destekli performans artışlarıyla geliştirilmiş kusursuz Forza Horizon 5 deneyimini yaşayacak.

DLSS oyun listesine beş yeni oyun eklendi

Hem Unreal hem de Unity için mevcut olan DLSS 2 eklentileri ve NVIDIA Geliştirici web sayfasından herkese açık olarak sunulan entegrasyon belgeleri sayesinde, DLSS 2 özelliği oyunlara bir gün gibi kısa bir sürede eklenerek milyonlarca GeForce RTX oyuncusuna üstün bir deneyim sunuyor. Entegrasyon kolaylığı ve devasa kullanıcı tabanı, geliştiricilerin DLSS 2'yi oyunlarına dahil etmesini kolaylaştırıyor ve satış rekortmeni AAA kategorisi oyunlardan tek bir kişi tarafından geliştirilen bağımsız oyunlara kadar her oyunda DLSS 2'nin hızla benimsenmesine yardımcı oluyor.

En yeni DLSS 2 oyunları arasında şunlar yer alıyor:

Deceive Inc. – DLSS 2 ile oynanmaya hazır

Tchia – DLSS 2 ile oynanmaya hazır

Smalland: Survive the Wilds – 29 Mart'ta DLSS 2 özelliğiyle erken erişime açılıyor

Last of US Part 1 – 28 Mart'ta DLSS 2 desteğiyle piyasaya çıkıyor

Gripper – 29 Mart'ta DLSS 2 güncellemesine kavuşuyor

DLSS Frame Generation tüm geliştiriciler için mevcut

DLSS teknolojisinin tek rakibi yine kendisi. NVIDIA, geçtiğimiz hafta GDC'de geliştiricilerin oyunlarına ve uygulamalarına entegre edebilmeleri için DLSS Frame Generation özelliğini herkese açık hale getirdi. DLSS Frame Generation olarak adlandırılan söz konusu eklentilerin herkese açık olarak yayınlanması, daha fazla geliştiricinin kare hızını artıran bu özel teknolojiyi benimsemesine olanak tanıyacak. DLSS Frame Generation, süper çözünürlük teknolojilerinin 3D oyunlara ve uygulamalara entegrasyonunu kolaylaştıran açık kaynaklı ve satıcılar arası bir framework olan NVIDIA Streamline üzerinden erişilebiliyor.

NVIDIA ICAT Video Analiz Geliştirmeleri ile DLSS görüntü kalitesi karşılaştırmaları daha iyi hale geliyor

NVIDIA Görüntü Karşılaştırma ve Analiz Aracı (ICAT), ekran görüntüleri ve videolar arasındaki görüntü kalitesinin hızlı bir şekilde analiz edilmesine yardımcı oluyor ve Windows yüklü herhangi bir PC'de çalışabiliyor. Bu araç özellikle basın mensuplarının görüntü kalitesi analizi yaparken uygun ayarları belirlemesine yardımcı olmada kritik bir önem taşıyor. Son güncelleme artık karşılaştırma için HEVC formatındaki videoları ve analizin video dosyası olarak dışa aktarılması özelliğini de destekliyor.

NVIDIA ICAT, kullanıcıların 4 adede kadar ekran görüntüsünü veya videoyu yan yana kaydırmalarını ve piksel derinliğinde gözlemler yapmalarını sağlayan bir karşılaştırma aracı olarak işlev görüyor. Karşılaştırmalar uzamsal ve zamansal olarak hizalanabiliyor. Böylece farklılıklar daha kolay incelenebiliyor ve sonuca ulaşmak kolaylaşıyor.