Nothing Phone (2), beklenenden erken geliyor!

Nothing'in yeni telefonu, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasyon listesinde ortaya çıktı. Resmi bir lansman tarihi henüz açıklanmasa da Nothing Phone (2)'nin model numarası sertifika listesinde göründü. İşte detaylar…

Nothing Phone (2) model numarası belli oldu!

Bugün, Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasyon listesinin yayınlanmasıyla birlikte Nothing Phone (2)'nin "Nothing AIN065" model numarası ortaya çıktı. Bu model numarasının ortaya çıkması, aynı zamanda Hint piyasasında bir lansmanın da yakın olduğuna işaret ediyor. Telefonun çıkış zamanı kesin olarak bilinmese de tahminler Q2 veya Q3 aralığında gözüküyor.

Listede pek fazla ayrıntı yer almıyor ancak Nothing'in, birinci nesil Phone'dan (1) önemli ölçüde daha fazla özellik sunacağı tahmin ediliyor. Yonga seti de henüz onaylanmadı. Ancak Phone (2)'nin Snapdragon 8 serisi yonga setiyle piyasaya sürüleceği açıklandı. Daha sonra da Qualcomm yetkilisi, birinci nesil Phone (1)'de kullanılan yongaya kıyasla daha üst seviye olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinin kullanıldığını doğruladı.

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Phone (1), orta seviye bir telefon olarak konumlandırılırken, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti gibi daha üstün bir donanım, Phone (2)'de daha iyi bir performans sunacaktır. Diğer söylentiler arasında 12GB RAM, 120Hz ekran yenileme hızı, daha büyük bir batarya kapasitesi ve depolama alanı yer alıyor. Ancak bu söylentiler henüz kesinleşmedi. Bu yüzden Carl Pei ve ekibinin önümüzdeki haftalarda ve aylarda neler sunacağı bekleniyor.

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