Elektrikli araçlarda rekabet her geçen gün artıyor ve şirketler kendilerini hızla geliştiriyor. Çin'li elektrikli araç üreticisi Nio'nun CEO'su William Li hafta sonu gerçekleştirdikleri testi canlı yayında paylaştı. Li, yeni geliştirdikleri 150 kWh'lık yarı katı hal pilini Nio ET7 üzerinde test etti. 14 saat süren yolculukta Li ve yardımcı sürücü, 1044 km (650 mil) menzile ulaştı ve araç bataryası halen %3'dü.

Nio ET7, elektrikli araç menzil rekoru kırdı!

Pazar sabahı saat 6: 32'de Şanghay'daki pil değiştirme istasyonunda başlayan 14 saatlik yolculuk, internet üzerinden canlı yayınlandı. William Li, 150 kWh'lik pilin daha önce Kunming ve Beihai arasındaki bir rotada test edildiğini ve 1.145 kilometre (711 mil) yol kat ederek, seri üretilen elektrikli araçlar için menzil rekoru kırdığını açıkladı.

ET7, test sürüşünün %92'sinde (957 km/ 595 mil) Nio'nun otonom sürüş sistemi olan Navigate-on-Pilot+ (NOP+) ile sürüldü. Maksimum hız 90 km/saat (56 mil/saat) ile sınırlandırıldı ve bununla enerji tüketimi 13,2 kWh/100 km oldu. Yolculuğun ortalama hızı 83,9 km/saat olarak gerçekleşti. Yolculuk duraklar ve molalar hariç 12,4 saat, toplamda ise 14 saat sürdü.

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Test sırasındaki sıcaklık -2 °C ile 12 °C (28 – 54 °F) arasındaydı. Ortalama kabin sıcaklığı 20 °C (68 °F) idi. Araç yükü yaklaşık 190 kg'dı (iki yetişkin, cankurtaran ekipmanı ve diğer eşyalar). Başlangıç ??ve bitiş noktaları arasındaki irtifa farkı -5 metre civarındaydı. Yolculuk Şangay'da başladı ve Longjudong Hizmet Bölgesi'ndeki Xiamen yakınında sona erdi. Aracın %3 bataryası kaldığında, ikili 1044 km yol yapmıştı ve yaklaşık 30 km yol yapabilecek kadar bataryaları bulunuyordu.

Araçta kullanılan 150 kWh yarı katı hal batarya, Pekin merkezli pil üreticisi WeLion New Energy Technology tarafından geliştirildi. Bu batarya üç yıl önce Nio Day 2020'de (Ocak 2021'de düzenlendi) Nio'nun ilk sedanı ET7'nin piyasaya sürülmesiyle duyuruldu.

Tek hücrenin enerji yoğunluğu 360 Wh/kg iken, paketin tamamı 260 Wh/kg yoğunluğa sahip. Şirket, soğutmanın sıradan pillerden altı kat daha güçlü olduğunu ve pilin süper soğutma verimliliğine sahip olduğunu belirtiyor.

Nio, halihazırda standart sıvı elektrolitlere sahip araçları için 75 kWh ve 100 kWh NMC akü seçenekleri sundu. Yeni SSB'nin kapasitesi çok daha büyük olmasına rağmen diğer iki küçük paketle aynı boyutlara sahip. Bununla birlikte herhangi bir Nio aracına takılabiliyor.

Bataryasız araç satın alabilme imkanı!

Nio, Çin'de elektrikli araç için bataryasız satın alma imkanı sunmakta. Günlük araç kullanım rutininize uygun olan batarya çeşidini satın alabiliyor, dilediğinizde bataryanızı değiştirip yükseltebiliyor veya bataryayı aylık ve yıllık olarak kiralayabiliyorsunuz. Bu da insanların elektrikli araçlar hakkındaki en büyük şüphesi olan "batarya biterse ne olur?" sorununu çözmüş oluyor. Bu arada 75 kWh'lik bir bataryanın günlük kiralama ücretinin yaklaşık 7$ olduğunu da belirtelim.

Şirket, 23 Aralık'ta Xi'an'da Nio Day 2023 etkinliğini düzenleyecek. Etkinlikte yeni Mercedes-Maybach benzeri ultra lüks sedan aracı Nio ET9'u tanıtacak. Bu araç büyük olasılıkla yeni 150 kWh'lık yarı katı hal pil ile gelecek.

Nio ET7'nin kırdığı menzil rekoru hakkında sizlerin düşüncesi nedir? Sizce elektrikli araçlara geçiş için doğru zaman mı?