Netflix, Art Arda İzleyenlere Müjde!

Netflix, art arda üç bölüm izleyen kullanıcıları için reklamsız bir bölüm yayınlayacak.

Netflix kullanıcıları buraya! Zam haberlerinden sonra şirket nihayet gündeme bomba gibi düşecek bir gelişme ile karşımızda. Bir gecede bir sezonu bitirmek artık daha keyifli olacak. Netflix bölümleri art arda izleyen kullanıcıları için güzel bir haberle geldi. Gelecek yılın başından itibaren Netflix, art arda üç bölümü izledikten sonra reklamsız bir bölüm yayınlayacak. İşte detaylar..

Bölümleri art arda izlerseniz Netflix, bazı reklamları atlayacak!

Netflix, daha önce kullanıcıları koltuklarına bağlı tutmanın öneminden bahsetmişti. Şirket geçen yıl arka arkaya yayın modelinin önemli bir etkileşimi artırmaya yardımcı olduğunu düşündüğünü belirtti. bu sayede şirket aslında yeni güncellemenin sinyallerini çok önceden verdi. Şimdi ise bunu izleyicilerin ekran başından ayrılamayacağı yeni güncellemesini açıkladı.

Netflix'in art arda izleme güncellemesiyle birlikte içerikleri kapatmak yerine izlemeye devam edeceksiniz. Buna ek olarak şirket, reklam destekli planının lansmanını takip eden yılda aylık 15 milyon aktif kullanıcıyı çektiğini de bildirdi. Netflix, mayıs ayında reklam yayınlayan aylık 5 milyon aktif kullanıcı olduğundan bahsetti. Bu durum da reklam katmanının hala büyüdüğünün bir işareti oldu.

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Son zamların ardından şirket kullanıcıları neredeyse isyan noktasına getirdi. Birçok kullanıcı platformdan vazgeçmeyi düşündü. Bazı kullanıcılar ise daha uygun fiyatlı paketlere yöneldi. Aslında platform, en son fiyat artışıyla birlikte daha fazla kullanıcısını daha uygun fiyatlı olan reklam destekli plana yönlendirdi desek daha doğru olur. Reklam destekli plan aslında şirket için daha kazançlı. Çünkü reklam geliriyle şirket büyük kar elde ediyor.

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