Ne izlesem diyenler için: En iyi 10 Netflix dizisi!

Netflix, abone sayısı ile dünyanın en büyük dijital akış platformu konumunda. Ancak rekabetin her geçen gün arttığı pazarda liderliği korumak çok da kolay değil. Bu nedenle şirket, içerik kütüphanesini sürekli yeni dizi ve filmlerle genişletiyor. Ne yazık ki bu süreklilik, her zaman olumlu sonuçlar getirmiyor ve "Netflix'te ne izlesem?" sorusunu her geçen gün daha fazla kişi soruyor.

En iyi 10 Netflix dizisi!

Platformda yer alan onlarca dizi ve film içerisinden en iyi Netflix dizilerini seçmek kullanıcılar için oldukça zor olabiliyor. Biz de bu içeriğimizde platformda izleyebileceğiniz dizileri sizler için bir araya getirdik. İşte en iyi 10 Netflix dizisi!

1. Breaking Bad

IMDb'ye göre dünyanın en iyi dizisi olan Breaking Bad, 2008'de vizyona girip 2013 yılında seyirciye veda eden suç drama yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Vince Gilligan tarafından yaratılan dizi, Walter White adında bir kimya öğretmeninin ailesini geçindirmek için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Akciğer kanseri olduğunu öğrenmesinin ardından öldükten sonra ailesine para bırakabilmek için ne yapacağını düşünen White, eski öğrencisi Jesse Pinkman ile Meth (uyuşturucu) üretimine başlar. Suç hayatına atılan ve kendilerini karanlığın içinde bulan ikili, uyuşturucu pazarında rol oynamaya başlar.

https://shiftdelete.net/en-iyi-10-netflix-filmi

Şimdiye kadar sinema dünyasının en prestijli ödüllerine layık görülen Breaking Bad, Netflix üzerinden izleyebileceğiniz en iyi diziler arasında birinci sırada yer alıyor.

2. Friends

Uzun soluklu bir dizi arayanlar için en iyi seçeneklerden biri olan Friends, 1994 yılında yayımlanmaya başladı ve 10 yıl sonra ekranlara veda etti. Söz konusu yapım, Rachel Green, Monica Geller, Phoebe Buffay, Joey Tribbiani, Chandler Bing ve Ross Geller adlı altı arkadaşın hayatına odaklanıyor.

Bu arkadaşların hayatlarına odaklanan Friends'de ana karakterlerin aşkları, iş hayatları ve kariyerlerine yer verilir. Her yaştan insanın sevebileceği bir yapım olan Friends, dünyanın en popüler dizileri arasında yer alıyor.

3. Stranger Things

Dünyanın en iyi Netflix dizileri arasında yer alan Stranger Things, korku ve gizem sevenlerin mutlaka izlemesi gereken yapımlardan birisi. Dizi, Hawkins adlı bir kasabada, gizemli şekilde bir çocuğun ortadan kaybolması ile başlıyor.

Akabinde gizemli olaylar bunu takip eder ve bir grup çocuk, bu gizemi çözmeye çalışır. Matt Duffer ve Ross Duffer kardeşlerin yönetmen koltuğunda oturduğu Stranger Things, şimdiye kadar onlarca ödül kazandı. Ayrıca eleştirmenlerden ve izleyicilerden de yüksek puan almayı başardı.

4. Better Call Saul

En popüler diziler arasında yer alan Better Call Saul, Breaking Bad'deki olaylardan 6 yıl öncesinde geçen bir yan dizi. Vince Gilligan ve Peter Gould'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapım, Jimmy McGill adlı bir avukatı merkezine alıyor.

New Mexico'da yaşıyan Jimmy McGill, aslında kendi isteğiyle avukat değil. Zira kardeşi Chuck'ın teşvikiyle hukuk fakültesine gitti. Beklenildiği gibi de istekli olmadığı için başarısız oldu. Mezun olduktan sonra bir hukuk bürosunda asistan olarak çalışmaya başlayan McGill, zamanla sahtekarlıklar yapmaya başlar.

5. The Witcher

Her yeni bölümü çıktığında Netflix'in en çok izlenenler sıralamasında birinciliğe oynayan popüler The Witcher dizisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisinden uyarlanan fantastik bir yapım.

Söz konusu dizi, Rivyalı Geralt adlı bir canavar avcısını merkezine alıyor. Canavar öldürerek para kazanmaya çalışan Rivyalı Geralt, sürekli maceradan maceraya koşar. Bu da The Witcher hayranlarını ekran başına kilitlemeye yetiyor.

6. The Walking Dead

The Walking Dead, hiç şüphesiz en efsane yapımlar arasında yer alıyor. Toplamda 11 sezon / 177 bölümden oluşan dizi, şüpheli bir zombi salgının ardından felakete dönmüş dünyada hayatta kalmaya çalışan Rick Grimes ve grubunu anlatıyor.

Bir zamanlar şerif olan ve görevi sırasında vurulduktan sonra komaya girip, yıllar sonra zombi salgınının ortasında uyanan Rick Grimes, grubu ile kimi zaman diğer gruplar ile kimi zaman da aylaklar ile mücadele etmek zorunda kalır. The Walking Dead, uzun soluklu bir dizi arayanlar için bir başyapıt.

7. The Night Agent

Matthew Quirk'un aynı adlı romanından uyarlanan The Night Agent, acil durum hattında çalışan bir FBI ajanını merkezine alıyor. Hayatı, bir gece ansızın çalan telefon ile birlikte baştan aşağı değişen Peter Sutherland adlı bu ajan, kendisini bir komplonun içinde bulur.

Bu yıl vizyona giren ve geçtiğimiz aylarda 2. sezonu onaylanan The Night Agent, aksiyon dolu bir dizi olarak adından söz ettiriyor. IMDb puanı 7.5/10 olan yapım, izleyenlerin büyük çoğunluğundan olumlu yorum almayı başardı.

8. Peaky Blinders

Peaky Blinders, 1920'li yıllarda İngiltere'nin Birmingham şehrinde geçen suç drama türündeki bir dizi. Söz konusu yapım, Tommy Shelby'nin liderlik ettiği Shelby ailesinin etrafında dönüyor. Bu çete, çeşitli suçlar işlediği için sürekli dikkat çeker.

Suç dünyasında yükselmeye çalışan Shelby ailesi, çeşitli düşmanlar ile mücadele etmek zorunda kalır. Seyirciye, o dönemin atmosferini ve müziğini yansıtmayı başaran Peaky Blinders da en iyi Netflix dizileri arasında yer alıyor.

9. You

Caroline Kepnes'in aynı ada sahip romanından uyarlanan You, New York'ta bir kitapçı işleten Joe Goldberk adlı bir adamı merkezine alıyor. Dışarıdan normal birisiymiş gibi görünen Joe, aslında takıntılı bir insandır.

Joe, bir gün dükkanına kitap satın almak için gelen Guinevere Beck ile karşılaşır ve ona takıntılı şekilde bağlanır. Onun hayatını yakından takip etmeye başlar. Dizi ilerledikçe ise bambaşka gerçekler ortaya çıkar.

10. Blacklist

En sevilen Netflix dizilerinden Blacklist, Raymond "Red" Reddington adlı bir suçlunun FBI'a teslim olması ile başlıyor. "Blacklist" adlı bir listedeki suçluları yakalamak için FBI'a teslim olma kararı veren Reddington, bunun için yalnızca ajan Elizabeth Keen ile görüşmek ister.

Reddington ve Elizabeth Keen bir işbirliği yapar ve tehlikeli suçlular birer birer yakalanır. Bu sırada ikili arasında özel bir bağ oluşur. Dizide, ilerledikçe seyirciyi şoka uğratan gerçekler ortaya çıkmaya başlar.

BONUS: Rick and Morty

En iyi 10 Netflix dizisi listesinde bonus olarak yer alan Rick and Morty, Rick Sanchez ve torunu Morty Smith'in sonsuz maceralarını anlatır. Rick, çılgın ve dahi ile birlikte alkolik olmasıyla bilinir. Diğer yandan Morty ise genç yaşına rağmen çoğu zaman istemeden Rick'in tehlikeli ve tuhaf maceralarına sürüklenen bir genç çocuk.

Komedi ve absürt ögelerini bir araya getirerek eğlenceli bir hikaye sunan Rick and Morty, yetişkinlere yönelik bir animasyon dizisi. Öyle ki söz konusu yapımda çocuklar için uygun olmayan bazı sahneler ve konuşmalar bulunuyor. Bunu da belirtmekte fayda var.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Size göre en iyi Netflix dizisi hangisi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.