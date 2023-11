Naughty Dog'un efsane serisi Last of US için geçtiğimiz dönemlerde önemli iddialar ortaya atıldı. Onlarca kişiyi işten çıkartan stüdyonun, The Last of US Multiplayer'ı iptal ettiği söylenmişti. Ancak bir yönetici, projenin hala devam ettiği mesajını verdi.

Naughty Dog, The Last of Us Multiplayer'ı hala geliştiriyor

Naughty Dog'un efsane serisi Last of US için geçtiğimiz dönemlerde önemli iddialar ortaya atıldı. Onlarca kişiyi işten çıkartan stüdyonun, The Last of US Multiplayer'ı iptal ettiği söylenmişti. Ancak bir yönetici, projenin hala devam ettiği mesajını verdi.

The Last of US Multiplayer hala geliştirilme aşamasında

Naughty Dog'da yönetmen olarak çalışan Vinit Agarwal, Twitter'da yaptığı paylaşımla oyuncuları meraklandırdı. Last of US'ın çok oyunculu yapımı üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ima eden bir gönderi yayınladı.

Agarwal'ın açıklaması, Naughty Dog'un işten çıkarmalar yaşamasının ardından Last of US Multiplayer'ın rafa kaldırıldığından düşünen oyuncuları rahatlattı. İşten çıkarmalar sırasında yayınlanan raporlar, çok oyunculu oyunun ertelendiğini ve diğer projelere odaklanıldığını gösteriyordu.

Agarwal'ın paylaşımı, doğrudan Last of US'tan bahsetmiyor. Ancak paylaşımında, " Evet, hala o oyun üzerinde çalışıyorum" ifadesini kullandı. Bu durum, Naughty Dog Eş Başkanı Neil Druckmann'ın daha önce yaptığı "stüdyonun en iddialı" projesi olarak nitelendirdiği açıklamalarla da örtüşüyor.

Yeni yapımla ilgili ayrıntılar çok az. Ancak daha önceki sızıntılar, Last of US'ın iki oyunculu dinamikleri üzerine inşa edilen bir deneyim olacağını gösterdi. Naughty Dog ayrıca Last of US Remastered'ın Factions modunun ötesine geçmeyi hedeflediğini dile getirdi.

I did it! Wow that was hard, easily 300+ Marios dead in the process. And so this tweet can live on in peace… yes, I'm still working on that game. pic.twitter.com/a5Avx9Xl8H — Vinit Agarwal (@vinixkun) November 4, 2023

İşten çıkarmalar, çok oyunculu yapımın çıkış tarihinin de ertelenmesine yol açtı. Daha önceki tahminler 2023'e yetişeceğini gösteriyordu, ancak 2024'ün ortalarına kadar resmi bir duyuru beklenmiyor.

