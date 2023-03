MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dan kritik İHA-SİHA açıklaması!

Türk savunma sanayii şirketleri tarafından geliştirilen insansız hava araçları ülkemizde uzun süredir hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de diğer kolluk güçleri tarafından kullanılıyor. Çoğu zaman operasyon görüntüleri paylaşıldığı için neler yapabildiğini görsek de işin bir de bilinmeyen tarafı var. MİT Müsteşarı Hakan Fidan da bu gölgeye ışık tuttu.

MİT, istihbaratta İHA-SİHA ve yapay zeka teknolojilerini aktif kullanıyor!

Gelişmiş ülkelerin istihbarat birimleri, kullandığı birçok teknoloji sayesinde operasyonların başarı oranını en üst seviyeye çekebiliyor. Ayrıca bu sayede sahadaki personeller de hem daha güvende oluyor hem de birçok riskli görevde yerini İHA-SİHA ve Kamikaze drone gibi araçlara bırakabiliyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan da insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi birçok tekniğin kullanıldığını söyledi. Ayrıca özellikle sınır dışı yapılan görevlerde özel geliştirilen İHA-SİHA birimlerinin oldukça etkili olduğunu belirtti.

Türkiye'nin SİHA gücü ne kadar? Güncel Bayraktar TB2 ve Anka SİHA sayıları

Buna ek olarak, ele geçirilen ve insanlar tarafından kontrol edilmesi aylar, belki de yıllar sürecek verileri yapay zeka aracılığıyla analiz ettiklerini, bu sayede hem hedef tespitinin hızlı ve doğru yapıldığı hem de ele geçirilen kritik bilgilerin sayısının arttığını söyledi. Hatta yapay zeka kullanımı sonrası tüm istihbarat dünyasının yeni bir boyuta taşındığını belirtti.

Örneğin aşağıdaki videoda New York Times tarafından "Suriye'deki Kürt Savaşçılar" olarak paylaşılan PKK/KCK/YPG teröristlerinin an be an yaptığı her şey Türk SİHA'ları tarafından izleniyor. Daha sonra bu kişiler, merkez üslerini ele verene kadar binlerce kilometre yukarıdaki İHA tarafından takibe alınıyor.

Bu İHA-SİHA'lar olmasa en az haftalar sürecek istihbarat operasyonları bu sayede günler, belki de saatler sürüyor. Videonun sonunda ise Afrin'e giren Türk askerlerine karşı savaşan bu örgüt üyelerinin üslerinin SİHA tarafından işaretlenip savaş uçağı tarafından vuruluşu gösteriliyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK ile mücadelede insan istihbaratı, sinyal istihbaratı, elektronik istihbarat, görüntü ve uydu istihbaratı gibi istihbarat disiplinleri ile İHA-SİHA yeteneklerini bir bütün olarak kullanmıştır. ve örgütü yöneten ana omurgayı etkisiz hale getirmeye odaklanmıştır.

Klasik istihbarat yaklaşımında bir destek unsuru olarak görülen teknolojiyi ana faaliyet alanlarından biri haline getirdik. Büyük veri analizi, yapay zeka uygulamaları, görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, siber istihbarat alanlarında kazanılan yeni yetenekler bizzat sahadaki faaliyetleri yönlendiren bir boyut kazandı."

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!