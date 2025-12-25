Milyonlarca telefon için geri sayım başladı! 6 gün sonra hepsi kapanacak

Milyonlarca cep telefonu sahibi için kritik bir süreç başladı. Yürürlükteki yasal düzenleme kapsamında, kesintisiz bir yıl boyunca şebekeden hizmet almayan cihazların IMEI kayıtlarının 31 Aralık 2025 itibarıyla pasife alınacağı belirtiliyor. Yaklaşık 3 milyon telefonun 2026'ya girildiğinde iletişime kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edilirken, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için yıl bitmeden bazı basit adımları atması gerekiyor.

6 GÜN SONRA 3 MİLYON TELEFON KAPANACAK

2024'te yürürlüğe giren uygulamaya göre BTK kayıtlarında bulunan ancak aralıksız bir takvim yılı boyunca mobil şebekelerle bağlantı kurmayan cihazlar tespit ediliyor. Bu cihazların IMEI numaraları, BTK'nın aktif veri tabanından çıkarılarak pasif havuza aktarılıyor. 2025'in son günlerine yaklaşılırken, sinyal vermeyen telefonlar için geri sayım hızlandı.

Düzenlemeye göre 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında herhangi bir baz istasyonuyla iletişim kurmayan, yani aktif bir SIM kartla şebekeye bağlanmayan cihazlar "kullanılmayan cihaz" statüsüne giriyor. Bu kapsamda bir yıl boyunca sinyal almayan telefonların şebeke erişiminin 31 Aralık 2025 itibarıyla kesileceği, 2026 yılında cihazlar fiziksel olarak çalışsa bile arama yapamayacağı ve mobil internete bağlanamayacağı bildiriliyor.

AÇ-KAPAT YAPMAK ŞART

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, bu yıl yaklaşık 3 milyon cihazın uygulamadan etkilenebileceğini öngörüyor. Uzmanların uyarısı ise net; cihazın kaydının silinmemesi için yıl bitmeden telefonun açılması ve içine aktif bir SIM kart takılarak operatör şebekesi üzerinden sinyal almasının sağlanması gerekiyor. Sadece cihazı açmak yeterli görülmezken, baz istasyonuyla bağlantı kurulması şart koşuluyor. Bu işlem, telefonun sistemde "aktif" olarak işaretlenmesine ve IMEI kaydının pasife düşmemesine yardımcı oluyor.

Öte yandan belirtilen tarihe kadar gerekli adımlar atılmazsa, 2026 itibarıyla cihazların "kayıtsız" duruma düşeceği ve sonrasında SIM kart takılsa bile şebekeye erişemeyeceği aktarılıyor. Pasife alınan telefonları yeniden kullanıma açmak için ise e-Devlet üzerinden başvuru yapılmasının zorunlu olacağı hatırlatılıyor. Uzmanlar, ek prosedürlerle karşılaşmamak için kullanıcıların işlemlerini yıl sonundan önce tamamlaması gerektiğini vurguluyor.

IMEI ÜCRETİ 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına ilişkin IMEI kayıt ücreti de 2026 yılı için yeniden belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusuna göre yeniden değerleme oranı doğrultusunda, 2025'te 45.614 TL olan kayıt ücretinin 2026 yılında 57.241 TL'ye çıkacağı açıklandı. Buna göre 1 Ocak 2026 itibarıyla yurt dışından getirilen bir cep telefonunun Türkiye'de kullanılabilmesi için 57.241 TL kayıt ücreti ödenmesi gerekecek.