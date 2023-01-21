Midnight Suns Deadpool ek paketinin videosu yayınlandı!

2K tarafından yayınlanan Midnight Suns, önümüzdeki hafta Deadpool ek paketi alacak. Videosu yayınlanan ek paket, pek çok içerik barındırıyor.

Marvel evreninde geçen bir sıra tabanlı rol yapma oyunu olan Midnight Suns, geçtiğimiz aylarda çıkışını gerçekleştirdi. Eğlenceli senaryosu ve dövüş sisteminin taktiğe dayalı olmasıyla pek çok oyuncu tarafından sevilen yapım için, önümüzdeki günlerde yeni bir ek paket piyasaya sürülecek. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

Midnight Suns'a Deadpool ekleniyor!

Oyunun yayıncısı olan 2K, Deadpool ek paketini eğlenceli bir video ile duyurdu. Videodan gördüğümüz kadarıyla ek paket ile birlikte oyuna pek çok yeni içerik eklenecek. 26 Ocak tarihinde piyasaya çıkacak olan Deadpool DLC'si, oyuna yeni kozmetik ürünleri, yeni düşmanlar, farklı oynanış stilleri ve Deadpool'un özel projesi "Food Truck" ekleyecek.

Eklenti ile gelen görevler "Spidermaaaans" görevini yaptıktan sonra erişilebilir olacak. Ancak Deadpool'u kendi takımınıza eklemek isterseniz ek paketi satın aldıktan sonra "A Man of Culture" görevini tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca Deadpool eklentisi, oyuna gelecek dört ek paketten ilki olacak. Gelecekte Venom, Morbius ve Storm da oyuna dahil edilecek.

Bu yıl içerisinde çıkacak Marvel dizi ve filmleri!

Midnight Suns, 2 Aralık 2022 tarihinde piyasaya çıkan bir süper kahraman sıra tabanlı strateji oyunudur. XCOM'un yapımcıları olan Firaxis Games tarafından geliştirilen oyun, çıktığından bu yana pek çok oyuncu tarafından sevildi. Sıra tabanlı sistemi sayesinde oyun, alışılmış süper kahraman yapımlarından farklı hale geliyor.

Midnight Suns sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 3-2200G / Intel Core i5-4430

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 470 / GeForce GTX 960 – 4GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: AMD Ryzen 5-2600X / Intel Core i7-6700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 5700 / GeForce GTX 1070

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

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