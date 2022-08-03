MicroStrategy, Bitcoin'den rekor zarar etti! CEO'sunu değiştirdi!

MicroStrategy, ikinci çeyrek raporlarını paylaştı. Şirket, 30 Haziran itibariyle 1.988 milyar dolar değerinde 129.699 adet Bitcoin'e sahip. Şirket bilanço raporlarında sahip oldukları Bitcoin'lerden dolayı 1.989 milyar dolarlık kümülatif zarar açıkladı.

MicroStrategy Ceo'su Michael Saylor görevini bıraktı!

MicroStrategy'nin kurucu ortağı ve Ceo'su Michael Saylor'un Bitcoin'i enflasyona karşı bir korunma aracı olarak gördüğünü söylemesinin ardından 2020 yazında Bitcoin'e yatırım yapmaya başladı. O dönemde değer kazanan Bitcoin ile birlikte şirket de değer kazanmaya devam etti.

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Ancak Bitcoin yükselişini sürdüremeyip düşüşe geçince, şirket de değer kaybetmeye başladı. MicroStrategy'nin hisse senedinin değeri bu yıl Bitcoin'in düşüşüne paralel olarak yaklaşık yüzde 50 oranında düşmüş durumda. Şirket tüm bunlarla birlikte ikinci çeyrekte 1 milyar dolardan fazla zarar açıkladı.

Son gelişmelerin ardından ise şirketin kurucu ortağı ve Ceo'su Michael Saylor, Ceo'luk görevini bıraktığını açıkladı. Saylor, Bitcoin satın alma stratejisini koruyarak yönetim kurulu başkanı olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtti. Şirket başkanı Phong Le ise Saylor'dan boşalan CEO koltuğuna oturacak.

Şirket geçtiğimiz çeyrek 122.1 milyon dolarlık gelir elde ett. MicroStrategy'nin beklentisi ise üç aylık dönem için 123.25 milyon dolardı. 2022 yılının ikinci çeyreğindeki net zarar ise 1.062 milyar dolar açıkladı. Geçen yılın aynı çeyreğindeki 299.3 milyon dolarlık zarar ile karşılaştırdığımızda şirketin zor durumda olduğu söylenebilir. 1 milyar doların üzerindeki bu zarar, şirketin tüm yıllık gelirinin iki katını oluşturuyor.

Tüm bu gelişmeler ile birlikte şirketin Bitcoin stratejisinde ise bir değişiklik olmadığı vurgulanıyor. CEO'luğu bırakan Michael Saylor'ın böylece Bitcoin'e daha fazla odaklanacağı açıklanırken, şirketin de daha fazla Bitcoin almak için daha fazla para kazanmaya çalışacağı ifade ediliyor.

Peki siz MicroStrategy'de yaşanan gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce şirket Bitcoin'den ettiği zararı çıkarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.