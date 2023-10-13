Microsoft, Xbox Series S – Başlangıç Paketi'ni Game Pass ile birlikte satışa çıkardı

Microsoft, Xbox satışlarını artırmak için yeni bir strateji deniyor. Xbox Series S – Başlangıç Paketi'ni, Game Pass kütüphanesiyle birlikte, piyasa fiyatının altında satışa sunuyor. Ancak satışların başlamasına daha zaman var.

Microsoft, Xbox satışlarını artırmak için yeni yollar denemeye başladı. Son olarak Xbox Series S – Başlangıç Paketi'ni, Game Pass kütüphanesiyle birlikte, piyasa fiyatının altından satışa çıkardı. Ancak 31 Ekim'de başlayacak satışlar için hemen heyecanlanmamanız gerekiyor.

3 ay Game Pass + Xbox Series S 9 bin 999 TL olur mu?

Xbox Series S – Başlangıç Paketi ile Microsoft, yıl sonuna doğru satışları artırmayı hedefliyor. Pakette, 512 GB'lık bir konsolla birlikte 3 aylık Game Pass Ultimate aboneliği sunuluyor. Öte yandan kutu içerisinde bir adet kablosuz oyun kumandası da bulunuyor.

Microsoft, Başlangıç Paketi'nin fiyatını 9 bin 999 TL olarak belirledi. Ancak bunun önerilen satış fiyatı olduğunu ve fiyatların satıcıya göre değişkenlik gösterebileceğini belirtmeyi ihmal etmedi. Bu da 31 Ekim tarihinde sunulacak paketin daha pahalı olabileceği anlamına geliyor.

Xbox Game Pass ile 3.900 TL'lik oyunlar ücretsiz oluyor!

Şu anda Series S'in 1TB'lik versiyonları 10-13 bin TL aralığında satılıyor. Bu da 512GB'lık başlangıç sürümünün 10 bin TL civarında olabileceğini gösteriyor. Ancak 3 aylık Game Pass Ultimate hediyesiyle göz atmaya değer olduğunu belirtmek gerekiyor.

Bilmeyenler için Game Pass için iki farklı abonelik türü sunuluyor. Bilgisayar ve konsol platformları için özel planın aylık fiyatı 79,99 TL iken, söz konusu her iki platformda da oynayabilmek için sunulan Ultimate planının ücreti ise aylık 120,99 TL.

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