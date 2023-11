Microsoft, Xbox Game Pass'ten 8 oyunu kaldırıyor

Microsoft, önümüzdeki Kasım ayı içerisinde 8 adet oyunu Xbox Game Pass abonelik sisteminden kaldıracağını duyurdu. İşte o oyunlar!

Microsoft, Kasım ayında sekiz oyunun Xbox Game Pass'ten ayrılacağını açıkladı. Kesin bir kaldırma tarihi belirtilmese de Microsoft bu oyunların yakında katalogdan ayrılacağını belirtti.

Football Manager 2023 de Xbox Game Pass'ten kalkıyor

Ayrılacak oyunlar arasında çeşitli oyunlar bulunuyor: Coffee Talk, Exapunks, Ghost Song, Gungrave: GORE, Football Manager 2023, Football Manager 2023 Konsol, Lapin ve Townscaper. Microsoft, Game Pass'ten kaldırma işlemlerini genellikle her ay iki aşamada gerçekleştiriyor. İlk grup genellikle ayın ortalarında, ikinci grup ise ayın sonuna doğru kaldırılıyor.

Bu kaldırma işlemi için belirli bir tarih verilmemiş olsa da, geçmişteki örneklere dayanarak, bu oyunların ayın ortalarında kaldırılacağı tahmin edilebilir.

Kasım ayı için Game Pass'e eklenenler açısından, Microsoft 31 Ekim'de iki oyunu ilk gün sürümü olarak başlattı: Headbangers: Rhythm Royale ve Jusant. Ayrıca, Wartales de artık Game Pass'te mevcut. Kasım ayında ise Thirsty Suitors, Football Manager 2024, Dungeons 4 ve Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gibi oyunlar ilk günden yayınlanacak.

İşte Xbox Game Pass 'ten yakında ayrılacak oyunların listesi:

Coffee Talk: Bulut, konsol ve bilgisayar

Exapunks: PC

Ghost Song: Bulut, konsol ve PC

Gungrave: G.O.R.E.: Bulut, konsol ve PC

Football Manager 2023: PC

Football Manager 2023 Konsol: Bulut, konsol

Lapin: Bulut, konsol ve PC

Townscaper: Bulut, konsol ve PC

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.