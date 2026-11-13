Microsoft 365 kesintisi Türkiye'de de Outlook ve Teams'i vurdu

Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcısı olan Microsoft işletim sistemine ait bazı uygulamalara birçok ülkede erişim sorunu yaşanıyor. Özellikle Asya ülkeleri ve Avustralya'da kamu kuruluşları ile kilit öneme sahip sektörler kesintiden etkileniyor. Türkiye'de de kullanıcılar bazı Microsoft programlarına erişemiyor.İlk olarak Perşembe akşamı Türkiye saatiyle 21.00'de kayıtlara geçen kesinti, Outlook ve Teams gibi özellikle şirketlerin kullandığı eposta ve iletişim uygulamalarını etkiliyor.Ayrıca Microsoft'un yapay zeka programı olan Copilot'a da erişimde sıkıntı yaşanıyor.Şirketten yapılan açıklamada sorunun siber saldırı kaynaklı olmadığı vurgulandı. Ancak şimdiye kadar denenen çözümlerden "sürdürülebilir toparlanma" sağlanamadığı söylendi.Microsoft'un 430 milyon kullanıcısı varVeri izleme sitesi Downdetector'a göre Microsoft 365 uygulamalarına erişim sorunları 74 ülkedeki kullanıcıları ve önemli altyapıyı etkiledi.Sorunun en çok Amerika, Avrupa ve Avustralya'da etkili olduğu anlaşılıyor.Downdetector'a göre Asya ve Afrika'nın büyük bölümleri kesintiden etkilenmedi.Kesintinin ilk saatlerinde dünya çapında en az 130 bin kullanıcı Outlook'a erişim konusunda sıkıntı yaşadığını paylaştı. Platform, gerçek sayıların çok daha yüksek olabileceğini vurguluyor.Erişim sorunu raporlanmayan ülkeler arasında Çin ve Rusya da geliyor. Bunun sebebi, Microsoft'un bu ülkelerde halihazırda kısıtlı olması ve yerel alternatiflerin kullanılması olabilir.Microsoft'un internet sitesine göre dünya çapında 430 milyon kullanıcı Microsoft 365 uygulamalarından faydalanıyor.Fortune 500 listesindeki şirketlerin neredeyse tamamı Copilot kullanıyor.Veri toplama platformlarına göre Microsoft 365 kullanan 3 ila 4 milyon arasında şirket var.Konuyla ilgili BBC'ye değerlendirmede bulunan Yeni Zelandalı teknoloji uzmanı Paul Spain, kesintinin siber saldırıdan kaynaklanmadığı bir senaryoda geriye yalnızca "muazzam bir beceriksizlik" kaldığını söylüyor.Gorilla Technology adlı şirkette çalışan Spain, eposta ve Microsoft hizmetlerin kesilmesiyle şirketlerin bir iş günü kaybettiklerini ve ekonomik maliyetin milyonlarca dolara tırmanabileceğini söylüyor.Microsoft ne diyor?Microsoft'un X hesabından yapılan bir açıklamada kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğü vurgulandı.Açıklamada "Önyüz sunucularımızı kurtarmak için çalışmaya devam ederken, hizmet kararlılığını iyileştirmek ve kapasiteyi artırmak için daha fazla trafik optimizasyonu uyguluyoruz" dendi.Şirket tarafından daha önce yapılan açıklamada çözüm için getirilen güncellemelerden sonra "kısmi toparlanma" görüldüğü ancak "sürdürülebilir toparlanma" görülmediği vurgulanmıştı.Microsoft'un üst düzey yöneticilerinden Charles Lamanna, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kesintinin siber saldırı ile alakası olmadığını söyledi.Lamanna, "Bugün yaşanan kesintinin kullanıcılarımızı aksatmasından pişmanlık duyuyor ve meseleyi çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Microsoft 365 hizmeti Ocak'ta ve Ekim 2025'te de kesintiye uğramıştı. Şirketin Azure adlı bulut hizmet platformu geçtiğimiz ay kesilmiş, bu durum diğer yazılımları ve bazı sektörleri etkilemişti.Temmuz 2024'te Crowd Strike adlı siber güvenlik şirketinin Falcon adlı yazılımı Windows işletim sistemlerinde kesintilere yol açmış, dünya çapında yaklaşık 9 milyon bilgisayar etkilenmişti.O dönem kesinti nedeniyle işletmeler, bankalar, hastaneler ve havayolları en ağır darbeyi almıştı.

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