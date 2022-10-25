Meta'dan milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili açıklama: Sorunu hızlıca çözmeye çalışıyoruz

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp saat 10.00 itibarıyla çökerken, yaşanan sorun milyonlarca kullanıcısını isyan ettirdi. Bazı kullanıcılar mesajlarının "tek tıkta" kaldığını ancak gönderildiğini söylerken, bazıları ise mesajlarının hiç gitmediğinden dert yandı. Yaşanan soruna ilişkin Meta'dan yapılan açıklamada, "Mesaj göndermede yaşanan sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Dünya üzerinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barından Meta şirketine ait popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu sabah saat 10.00 itibarıyla çöktü.

MESAJLARIN BAZILARI "TEK TIKTA" KALIYOR, BAZILARI İSE HİÇ GİTMİYOR

Çok sayıda kullanıcı mikro blog sitesi Twitter üzerinden WhatsApp'ta yaşanan probleme dair yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar gönderdikleri mesajların "tek tıkta" kaldığını ancak iletildiğini fark ettiklerini dile getirirken, bazıları ise mesajlarının karşı tarafa hiç iletilmediğinden dert yandı.

WHATSAPP WEB ÜZERİNDE DE BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR

Öte yandan WhatsApp'ın masaüstü bilgisayarlarda kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişim sıkıntısı yaşanıyor. Yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp Web uygulamasına giren kullanıcılar "Tekrar deneniyor. Şimdi tekrar dene" gibi ifadelerle karşılaştı.

WEB KISMINDA DA "TEK TIK" SORUNU YAŞANIYOR

Bazı kullanıcılar ise sosyal medyada benzer sorunun uygulamanın web kısmında da devam ettiğini belirterek tek tık sorununun devam ettiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

META'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan soruna ilişkin Meta'dan yapılan açıklamada, "Şu an kullanıcıların mesaj göndermede yaşadığı sorunların farkındayız. Şu an WhatsApp'ı herkes için olabildiği kadar hızlıca çözmek ve sistemi geri getirmek üzere çalışıyoruz" ifadeleri yer aldı.