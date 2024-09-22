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Mersin'de Drone Şampiyonası'nın İkinci Etabı Tamamlandı

Mersin'de Drone Şampiyonası'nın İkinci Etabı Tamamlandı
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen 'Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı sona erdi. 24 yarışmacının katıldığı etkinlikte dereceye girenler, 2-6 Ekim'de Adana'daki finalde yarışma hakkı kazandı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Mersin'de düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın ikinci etabı tamamlandı.

Mersin Engelsiz Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya, ön elemeyi ve Isparta'daki birinci etabı başarıyla geçen 24 yarışmacı katıldı.

Katılımcılar, iki gün süren müsabakalarda dereceye girmek için dronlarıyla performans sergiledi.

Değerlendirme sonucunda ilk 16'da yer alan sporcular, 2-6 Ekim'de Adana'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te finalde yarışma hakkı kazandı.

Mersin'den TEKNOFEST'e 164 bin 200 proje sunuldu

Kapanış törenine katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, TEKNOFEST kapsamındaki İnsansız Deniz Aracı Yarışması, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması ve Drone Şampiyonası'na ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Organizasyonları kentte yaşayan gençlerle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Pehlivan, "Son 2-3 yıldır TEKNOFEST yarışmalarına en çok proje veren iliz. Bu yıl gençlerimiz, öğrencilerimiz ve takımlarımız tarafından Mersin'de 164 bin 200 civarında proje geliştirildi ve TEKNOFEST'e sunuldu." diye konuştu.

Pehlivan, Türkiye Yüzyılı'nda "Milli Teknoloji Hamlesi"nin önem ve değerini bilerek adım atmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Teknoloji

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