Merakla beklenen Nvidia RTX 4060 performansı sızdırıldı!

Geçtiğimiz aylarda bazı sızıntılar ile gündeme gelen Nvidia GeForce RTX 4060 modelinin 3DMark skoru sızdırıldı.

RTX 40 ailesinin giriş ve orta segment modelleri ile ilgili yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Nvidia RTX 4060, 3060 ve 2060 modellerinin 3DMark karşılaştırma grafiği paylaşıldı.

Nvidia RTX 4060 3DMark skoru sızdırıldı

4 nm süreci üzerine inşa edilen ve AD106 grafik işlemcisine dayanan RTX 4060, DirectX 12 Ultimate'ı destekleyecek. DirectX 12 Ultimate'in oyunlarda donanım ışın izleme ve değişken oranlı gölgeleme gibi teknolojiler için önemli bir role sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Nvidia RTX 4060 modelinin 2.700 MHz'in üzerine çıktığı sızdırılan bilgiler arasında yer alıyor. GeForce RTX 4060, AD106-300 GPU ve 3.968 CUDA çekirdeği ile tanıtılacak. Yeni model, 17 Gbps saat hızına sahip 8 GB GDDR6 belleğe sahip olacak.

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Analistler, Nvidia'nın orta segment ekran kartlarında güç tasarrufuna odaklanacağını belirtti. Ada Lovelace mimarisinin düşük çekirdek sayısı ve güç sınırlamalarıyla nasıl çalışacağı henüz bilinmiyor.

AD106 grafik işlemcisi, 190 mm² kalıp alanına sahip ortalama boyutlu bir yonga olarak karşımıza çıkıyor. RTX 4060 ve 4060 Ti modelleri, aynı GPU'yu kullanıyor. Ancak, GeForce RTX 4060 Ti'nin aksine, GeForce RTX 4060'taki bazı Shader birimleri devre dışı bırakıldı.