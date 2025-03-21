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Mehmet Onur Genç: TOGG Krizi Fırsata Çevirmeli

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Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Otomotiv sektöründeki küresel değişimlere dikkat çeken Genç, Çin'in otomotivde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, Avrupa ve ABD arasındaki rekabetin arttığını belirterek, Türkiye'nin bu süreçte önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti.

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, Haberler.com'da Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Otomotiv sektöründeki küresel dengeler, Çin'in yükselişi ve Avrupa ile ABD arasındaki rekabetin artışı üzerine değerlendirmelerde bulunan Genç, Türkiye'nin bu süreçte nasıl bir konum alabileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KÜRESEL DENGELER DEĞİŞTİ"

Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, otomotiv sektörünün artık küresel bir işbirliği içinde olduğunu belirterek, Çin'in geçtiğimiz yıl satılan 17 milyon aracın yüzde 60'ını gerçekleştirdiğini ifade etti. Avrupa'nın tedarik süreçlerinde ciddi sorunlar yaşadığını belirten Genç, bu durumun rekabeti daha da kızıştırdığını söyledi.

"TÜRKİYE, TEKNİK İŞBİRLİĞİ YAPABİLİR"

Genç, Türkiye'nin Avrupa ile birlikte Çin'e ve ABD'ye karşı teknik işbirliği yapabileceğini dile getirerek, askeri araçlarda da dönüşümün hızlandığını vurguladı. Dizel ve benzinli araçların yerini elektrikli araçların alacağını söyleyen Genç, büyük otomotiv firmalarının dönüşüm sürecinde zorluk yaşadığını belirtti.

"TOGG BU KRİZİ FIRSATA ÇEVİREBİLİR"

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un büyük bir değer olduğuna dikkat çeken Genç, markanın küresel krizleri fırsata çevirmesi gerektiğini ifade etti. Togg'un sahip olduğu insan kaynağı ve teknolojik altyapıyla büyük bir avantajı olduğunu söyleyen Genç, gelecekte otomobillerin sadece ulaşım aracı değil, akıllı cihazlar olarak konumlanacağını da sözlerine ekledi.

Mehmet Onur Genç: TOGG Krizi Fırsata Çevirmeli
Haberler.com / Musa Kara - Teknoloji
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