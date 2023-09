Marvel's Spider-Man 2'den yeni oynanış görüntüleri yayınlandı

Sony'nin 14 Eylül'deki State of Play yayını, Insomniac Games'in PlayStation 5'e özel Marvel's Spider-Man 2 oyunundan daha fazla oynanış görüntüsü yayınladı. PlayStation, 2018 aksiyon-macera oyunu Marvel's Spider-Man'in doğrudan devamı olan ve 2020'de çıkan Spider-Man: Miles Morales'i de içeren serinin üçüncü oyunu olan Spider-Man 2 hakkında daha fazlasını paylaşmak için heyecanlı görünüyor.

Marvel's Spider Man 2'de 65'ten fazla kostüm olacak

Yeni oynanış fragmanında, oyunun güncellenmiş ilerleme sisteminin nasıl çalıştığına ve PS5'in SSD'si sayesinde Miles Morales ile Peter Parker arasında "neredeyse" anında geçiş yapmanıza nasıl olanak sağlayacağını görüyoruz. Oyunda ayrıca 65'ten fazla kostüm olacak ve yeni gelen kostüm sistemiyle bunları giymenin 200'den fazla farklı yolu bulunacak.

Insomniac, kostümlerin Örümcek Adam'ın geçmiş çizgi romanlarda, filmlerde, TV şovlarında ve daha fazlasında giydiği görünümlere dayandığını söylüyor. PlayStation, mayıs gösteriminde seleflerinden daha fazla ilerleme kaydetmeye devam ettiğini, daha gerçekçi bir ağ atış sisteminin üzerinde çalıştıklarını belirtti. Yani yeni Marvel's Spider Man 2 beraberinde birçok yeniliği getirecek.

Yaklaşan devam oyununda oyuncular, hem siyah ortakyaşam kostümünü giyerken daha önce hiç görülmemiş yetenekler kazanan Peter Parker'ı hem de Miles Morales'i kontrol edebilecekler. Bunları kontrol ederek elbette en iyi yaptıkları şeyi yapmaya devam edeceksiniz: Avcı Kraven ve sıvı uzaylı Venom gibi kötü adamları alt etmeye çalışacaksınız.

Spider Man Miles Morales Gold oldu!

Venom, yaratıcı yönetmen Bryan Intihar'ın benzettiği gibi, bir şekilde Peter Parker'a bir parazit gibi sızıyor. Intihar, haziran ayında yaptığı bir röportajda "Bağımlılık temasının özellikle ortak yaşam nedeniyle oyunda yaygın olduğunu" söyledi.

Marvel's Spider-Man 2 will feature over 65 suits! Here's an epic look at some of them #StateOfPlay pic.twitter.com/fRZSfp4YYP — GameSpot (@GameSpot) September 14, 2023

"Bu bağımlılık temalarına gerçekten değinmek, bunun birinin kişiliğini nasıl etkileyebileceğini, etrafındaki insanları nasıl etkileyebileceğini, bunun yalnızca Peter'ı değil, aynı zamanda ona yakın olanları da nasıl etkilediğini gösterme isteğimiz için gerekli." Marvel's Spider Man 2, 20 Ekim'de piyasaya çıkıyor. Çıktığında tüm bunları nasıl yaptıklarını göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.