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LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık

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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LPG tüplerinde kimliklendirme ve karekod uygulaması zorunlu hale getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) tüplerinin piyasada takip edilmesine yönelik düzenlemede gittiği değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON TARİH 31 ARALIK

Yeni düzenlemeye göre, dağıtıcıların LPG tüplerinde takip sistemini 31 Aralık 2025 tarihine kadar kurması gerekecek.

LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık

DOLUM TESİSLERİNDE BULUNDURULAMAYACAKLAR

Öte yandan, bu tarihten itibaren kimliklendirilmemiş veya karekod etiketine sahip olmayan LPG tüpleri, dolum tesislerinde bulundurulamayacak. Ayrıca bu tür tüplerin dolumu ve satışı yapılamayacak. Düzenleme ile LPG tüplerinin izlenebilirliği sağlanarak, güvenlik ve kayıt dışı faaliyetlerle mücadele hedefleniyor.

LPG'li araçlarda yeni dönem: Son tarih 31 Aralık
Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFrancis_Ford_Cappola:

yine eller vatandaşın cebinde !

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Haber Yorumlarıduyarlı vatandaş:

Yeni soygun zorunluluğu malesef

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
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