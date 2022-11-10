Kripto paralarda yeni deprem! Bitcoin çakıldı

Bitcoin fiyatı ne kadar oldu? FTX'te yaşanan likidite krizi, kripto piyasasını etkilemeye devam ediyor. İşte detaylar.

Kripto para dünyasında yeni bir kriz yaşanıyor. Kripto para borsası FTX'in likidite sorunu yaşamasının ardından Bitcoin fiyatı da düştükçe düştü. En popüler kripto para birimi, neredeyse iki yılın en düşük seviyesini geriledi.

Bitcoin yılın en düşük seviyesinde

FTX'in likidite konusunda sorun yaşaması ve Binance'ten yardım istemesinin ardından, kripto para piyasasına olan güven azaldı. Salı günü 20.500 doların üzerinde olan Bitcoin, son 24 saat içinde yüzde 15 değer kaybetti. Bitcoin fiyatı yılın en düşük seviyesi olan 16 bin 720 dolara geriledi.

Yatırım uzmanları, Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Solana ve Avalanche gibi popüler kripto paralarda düşüş yaşanmasını bekliyor. Piyasada ayı dönemi hakim olmaya devam ederken, analist Jim Wyckoff, Bitcoin'in 12 bin dolarlık dirence düşebileceğini tahmin etti.

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Kripto piyasasında yaşanan son olayların FTX'in kendi tokeni FTT değeri düşüşü ve şirketin likidite sorunuyla ilgili olduğu düşünülüyor. FTX kullanıcılarının yatırımlarını geri çekmesiyle yaşanan krizin ardından, FTT 3,46 dolara geriledi.

FTX'in rakip şirketi Binance ise likidite krizinin ardından FTX'yi almayı kabul ettiğini duyurdu. Satın alma anlaşmasının ardından FTT yüzde 22'den fazla değer kazandı. Binance'in yerel tokeni BNB ise yüzde 19,58 artarak 287 dolar seviyesine geldi.

Kripto analisti Michael van de Poppe, "Bitcoin 10 bin dolara düşebilir mi? Bu olası, ya da 12-14 bin dolar da düşebilir. Her şeyin nasıl gelişeceğine bağlı. Bitcoin'i shortlamayı cesaret edemem. Aksine yatırım yapılmalı" dedi.

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