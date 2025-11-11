Haberler

Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak
Güncelleme:
Son zamanlarda banka hesapları ve kredi kartları üzerinden artış gösteren dolandırıcılık olaylarını engellemek amacıyla yeni tedbirler alındı. Buna göre banka fark etmeden tüm müşteriler saat 22.00 ile 06.00 arasında yapacağı nakit işlemler sırasında çipli kimlikleri ile onay almak zorunda kalacak. Telefonunda NFC özelliği olmayan kullanıcılar ise bu saatler arasında nakit avans çekimi yapamayacak.

  • BDDK, kredi kartlarından nakit avans çekimlerine 22.00 ile 06.00 saatleri arasında kimlik doğrulaması zorunluluğu getirdi.
  • Kimlik doğrulaması yalnızca çipli kimlik kartı ve NFC özellikli telefonlar üzerinden yapılabilecek.
  • Doğrulama yapılamayan kullanıcılar 22.00-06.00 saatleri arasında nakit avans çekimi yapamayacak.

Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları son dönemde artış gösterirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) vatandaşları korumak için yeni bir dizi güvenlik önlemini hayata geçirdi.

DOLANDIRICILAR GECE SAATLERİNDE HEDEF ALIYOR

Dolandırıcılar, özellikle limitli ve aktif durumdaki banka kartlarını gözüne kestirerek en savunmasız anları, yani kullanıcıların uyuduğu gece saatlerini tercih ediyor. Bu süreçte kullanıcılar, bankalardan gelen güvenlik mesajlarını veya aramaları fark etmeden sabaha kadar hesaplardaki paranın çekildiğini fark ediyor.

SAAT KISITLAMASI GELİYOR

Bu mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen BDDK, bankalara gönderdiği yeni talimatla kredi kartlarından yapılacak nakit işlemlere saat kısıtlaması getirdi. Buna göre, kullanıcılar artık 22.00 ile 06.00 saatleri arasında nakit avans çekmek istediklerinde kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

NFC'Lİ TELEFON VE ÇİPLİ KİMLİK ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre söz konusu doğrulama yalnızca çipli kimlik kartı ve NFC özelliğine sahip telefonlar üzerinden gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar ise belirtilen saat aralığında nakit avans işlemi yapamayacak. Bu kişiler, sabah saat 06.00 sonrasında işlem gerçekleştirebilecek.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFırat Duran:

Sonunda, bizim bankacılık aşırı kolay, kredi çekme bile şubeye gidip olmalı. Mobilden onay gelse bile şubeye gidecek kimliği verecek ve öyle kullanacak. Öteki türlü millet ele geçirdiği hesaptan kredi çekip kendine atıyor/başkasına atıyor. Adam ailesindeki kartı patlatıyor kendine atıyor banka beni ilgilendirmez diyo, e ailedeki insanın ne suçu var anlamıyor ki?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

bence kredi başvuruları banka transferi hepsi nfc olsun.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyaprak272766:

Allah cc çok güzel olur Tamam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
