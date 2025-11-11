Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan dolandırıcılık vakaları son dönemde artış gösterirken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) vatandaşları korumak için yeni bir dizi güvenlik önlemini hayata geçirdi.

DOLANDIRICILAR GECE SAATLERİNDE HEDEF ALIYOR

Dolandırıcılar, özellikle limitli ve aktif durumdaki banka kartlarını gözüne kestirerek en savunmasız anları, yani kullanıcıların uyuduğu gece saatlerini tercih ediyor. Bu süreçte kullanıcılar, bankalardan gelen güvenlik mesajlarını veya aramaları fark etmeden sabaha kadar hesaplardaki paranın çekildiğini fark ediyor.

SAAT KISITLAMASI GELİYOR

Bu mağduriyetlerin önüne geçmek isteyen BDDK, bankalara gönderdiği yeni talimatla kredi kartlarından yapılacak nakit işlemlere saat kısıtlaması getirdi. Buna göre, kullanıcılar artık 22.00 ile 06.00 saatleri arasında nakit avans çekmek istediklerinde kimlik doğrulaması yapmak zorunda kalacak.

NFC'Lİ TELEFON VE ÇİPLİ KİMLİK ŞARTI

Yeni düzenlemeye göre söz konusu doğrulama yalnızca çipli kimlik kartı ve NFC özelliğine sahip telefonlar üzerinden gerçekleştirilebilecek. Telefonunda bu özellik bulunmayan veya çipli kimlik kartı olmayan kullanıcılar ise belirtilen saat aralığında nakit avans işlemi yapamayacak. Bu kişiler, sabah saat 06.00 sonrasında işlem gerçekleştirebilecek.