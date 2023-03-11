Konum bilgilerimiz güvende mi? FBI'dan korkutan itiraf!

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konum verilerine ulaşmak için gerekli izinleri almak yerine bu verileri satın aldığını kabul etti.

Veri gizliliği uzun zamandır tartışılan bir konu. Özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte akıllı cihazlarımız bizimle ilgili birçok veriye sahip. Konum bilgilerimiz de bunlardan bir tanesi. Son dönemde birçok resmi kuruluşun bu bilgileri kullandığı iddia edilse de ABD'den ilk defa bir itiraf geldi.

FBI konum verilerini satın aldıklarını itiraf etti

Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), konum verilerine ulaşmak için gerekli izinleri almak yerine bu verileri satın aldığını ilk kez kabul etti. ABD Yüksek Mahkemesi'nin yaklaşık beş yıl önce hükümetin Amerikalıların telefonlarını yetkisiz bir şekilde izlemesine karşı bazı kurallar getirmişti.

Telefonların yetkisiz bir şekilde izlenmesinin önüne geçen bu kurallar üzerine insanların konum bilgisi gibi kişisel verilerinin satın alınması ise çok daha yaygın bir hale gelmiş durumda. FBI ise daha önce bu satın alımları reddetmiş olsa da ilk defa bu iddiaları doğruladı.

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Açıklama, ülkenin beş istihbarat şefinin katıldığı küresel tehditlerle ilgili bir ABD Senatosu duruşması sırasında geldi. Kişisel verilerin ticari olarak kullanılmasına yönelik soru üzerine FBI direktörü Christopher Wray, kurumlarının şu anda bunu yapmadığını ancak geçmişte konum bilgilerini satın aldığını açıkladı. Wray ancak bu verilerin reklam amacıyla toplanan bilgiler olduğunu sözlerine ekledi.

FBI ve diğer kurumlar tarafından bu verilerin satın alındığının açıklanması ABD'de ise büyük yankı uyandırmış durumda. Birçok kişi bu politikaya karşı çıkarken, yetkililerin bu uygulamayı tamamen yasaklaması için bir an önce harekete geçmesinin gerektiği ifade ediliyor. ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ve Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın da tıpkı FBI gibi kişisel verileri satın alındığı biliniyor.

ABD, geçtiğimiz yıllarda aldığı karar ile konum bilgisi gibi kişisel verilere izinsiz olarak erişilmesine kısıtlama getirmişti. Ancak alınan karar ticari veriler konusunda ise bir açığa sahip olacak ki, birçok kurum bu verileri o tarihten bu yana sıklıkla kullanmaya devam ediyor.

Kişisel verilerimiz, oyunlar ve çeşitli diğer uygulamalar aracılığı ile kolayca başkalarının eline geçebiliyor. Bu yüzden bir uygulama indirirken dikkat etmek gerekiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.