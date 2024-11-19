Kentsel dönüşümde imar rejimine "hak aktarımı" sistemi geliyor

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in dün açıkladığı Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Teklifiyle, köylerde ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlarda konut yapımı için 31 Aralık 2024'te bitecek süre uzatılıyor. Köyde ikamet eden ve evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerine çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak. Köy tüzel kişiliği adına kayıtlı en çok 2 bin metrekarelik parseller, ihtiyaç sahibi köy sakinlerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılabiliyor.

GECEKONDU YIKIMINDA 15 GÜN ŞARTI

Gecekondu Yasası'nda öngörülen değişiklikle yıkım sürecinden ilgililer haberdar edilecek. Yıkım kararı alan makamlar, 7 gün içinde tebliğde bulunacak. İlgilisine ulaştırılamayan tebliğler muhtarlığa bırakılacak ve ilgili alana yapıştırılacak. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra belediye veya il özel idaresince derhal yıkım işlemi yapılacak.

İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetindeki alanlardan veya onay alınmak kaydıyla kamuya ait taşınmazlardan ya da Hazine mülkiyetinden karşılanarak. İmar hakkı aktarımı yapılırken, alıcı parselin emsale esas inşaat alanı en fazla imar planı ile belirlenmiş oranlar kadar ve her halde alıcı parselin yüzde 20'sini geçmemek üzere artırılabilecek. Verici parsellerin aktarıma esas inşaat hakları, en yakın komşuluğundaki imar parselinin/adasının emsale esas inşaat hakkını aşmayacak. Aktarma işlemi, alıcı ve verici parselin değer tespitleri üzerinden yapılacak.

ARSA VE ARAZİLER KDV'DEN MUAF OLACAK

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca yapılan arsa ve arazi teslimleri KDV'den muaf olacak. Bu istisnanın gerekçesinde, "Mevcut mülkiyet problemlerinin daha hızlı çözüme kavuşturulmasını sağlamak ve bilhassa deprem bölgesi olan ülkemizde dönüşüm uygulamalarına hız kazandırmak maksadıyla" denildi. İmar rejiminde "İmar Hakkı Aktarımı" sistemi tanımlanıyor. Vatandaşların mülkiyet hakkı, gerektiğinde başka parsellere taşınabilecek.